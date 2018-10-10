В Туркменистане обострился дефицит авиабилетов, в обычном порядке невозможно купить билеты на рейсы до января 2019 года. Об этом 9 октября сообщило радио «Азатлык».

Дефицит авиабилетов ощущается еще с лета - тогда его связывали с летним сезоном. В кассах потенциальным пассажирам говорили, что билеты до конца октября распроданы.

Сейчас же, по словам источников, ситуация только усугубилась - каждый день собираются очереди по 200-250 человек. Сотрудники заявляют, что билетов на рейсы до января нет, но люди не верят и все равно стоят в очереди.

Некоторым людям билеты все же продают. Сотрудники поясняют, что это продажа по брони. Но другие клиенты в это не верят. По их сведениям, чтобы получить «бронь», необходимо, во-первых, иметь нужных знакомых, а во-вторых — заплатить взятку в размере $150-200. Оба условия обязательны: одно только знакомство или одна лишь взятка уже не работают. Третье условие — деньги принимаются только наличными, оплатить билет банковской картой невозможно.

Разнообразные препятствия на выезде из страны — типичная проблема для Туркменистана. Нередко людям отказывают в выезде без объяснения причин либо объясняют отказ разнообразными «распоряжениями сверху». Последнее такое ограничение — отказ выпускать из страны студентов, которые поступили в вузы Таджикистана. Студенты, пытающиеся вылететь на место учебы с конца августа, до сих пор остаются в Туркменистане. Пограничники говорят им, что о причинах отказа в выезде знает только президент Гурбангулы Бердымухамедов.

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