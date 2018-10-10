Граждане Таджикистана сталкиваются с проблемами при отправлении денег за границу лицам с паспортами другой страны. Трудности эти вызваны банковскими законодательными нормами, которые были приняты уже давно, но только сейчас повсеместно стали выполняться.

Нормы, ограничивающие осуществление денежных переводов гражданами в пользу не граждан страны, существуют в банковском законодательстве уже в течение многих лет.

Так, в принятой еще в 2001 году Нацбанком Инструкции 204 «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов» говорится, что «резиденты могут осуществить перевод из республики за рубеж валюту, имеющий социальный, некоммерческий характер без открытия банковского счета».

В Инструкции перечисляются определенные конкретные случаи, при которых переводы в пользу нерезидентов (не граждан РТ) разрешаются. Итак, это переводы для:

- организаторов международных симпозиумов, конференций, других международных встреч, а также международных выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных культурных мероприятий, проходящих на территории иностранных государств с участием резидентов в указанных мероприятиях;

- в счет оплаты страховых взносов (страховых премий) страховщиков - нерезидентов независимо от страхуемого интереса и оплаты страховых средств (страхового возмещения) с учетом требований законодательства Республики Таджикистан о страховании;

- в счет оплаты подписок на иностранные периодические издания;

- в счет оплаты учебы и лечения физических лиц. При этом оплату могут осуществлять любые резиденты (физические и юридические лица), в том числе не принявшие на себя услуги по обучению и лечению;

Пункт денежных переводов Фото Asia-Plus

- в оплату пенсий, алиментов, государственных пособий, доплат и компенсаций, сумм выплачиваемых на основании судебных актов и актов других правомочных органов, наследственных сумм и сумм, полученных от реализации наследованного имущества. А также платежей по возмещению расходов судебных, нотариальных и иных органов (в том числе оплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей за выполнение указанными органами своих функций) в соответствии с законодательством иностранных государств;

- в пользу нерезидентов, основная деятельность которых связана с реализацией физическим лицам за пределами Республики Таджикистан товаров в розничной торговле (выполнение работ, оказание потребительских услуг) в счет оплаты приобретаемых у указанных нерезидентов за пределами Республики Таджикистан товаров (работ, услуг).

Переводимая валюта должна быть в сумме эквивалентной до 1750 показателей для расчетов - 87,5 тыс. сомони (около $9,3 тыс.).

Имейте в виду, что в банках требуют от клиентов предоставлять документы, которые подтверждают, что отправляемые деньги соответствуют указанным в Инструкции нормам.

В прежние годы граждане республики не жаловались на эти ограничения, так как в пунктах денежных переводов не обращали особого внимания на нормы Инструкции.

Однако, как сказали «АП» в коммерческих банках, в марте этого года НБТ поручил четко соблюдать эти ограничения, пригрозив жестко наказывать нарушителей.

Связывают это с вопросами безопасности, а точнее с предотвращением финансирования терроризма и экстремизма.

Между тем, в некоторых банках «АП» рассказали, что в настоящее время регулятор рассматривает вопрос относительно частичного снятия этих ограничений. То есть, в ближайшее время в Инструкцию могут внести поправки, в соответствии с которыми всё-таки будут разрешать переводить валюту предположительно в размере до 500 долларов в пользу лиц с гражданством другой страны.

В Нацбанке подтвердили «АП», что данный вопрос действительно поднимался, но пока еще ничего точно не решено.

Банки и бюджет теряет деньги

Эксперты, с которыми нам удалось пообщаться, считают, что такие примитивные ограничения усложняют жизнь гражданам и их родным, проживающим или работающим за границей. А спонсоры террористов могут финансировать их другими способами.

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов отметил, что за последние годы под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом Таджикистан в рамках сотрудничества с отдельными государствами и международными организациями осуществляет имплементацию, унификацию и гармонизацию национального законодательства в этом отношении.

- Вместе с тем стараются отражать в принимаемых и утверждаемых нормативно-правовых актах некоторые моменты, которые якобы соответствуют национальной специфике. К сожалению, часто результаты таких творческих воображений таджикских функционеров в правоприменительной практике создают дополнительные неудобства нашим согражданам, в результате чего страдают те, кто в действительности нуждаются в материальной помощи, - говорит правовед.

Он считает желательным, чтобы правоохранительные органы изучали и применяли прогрессивную практику своих иностранных коллег.

- В противном случае, несовершенство организационно-технических вопросов создает благоприятные условия не только для злоупотребления должностными положениями, но и дает возможность на коррупционные и иные субъективные отношения, - считает Хакимов.

Политический обозреватель Андрей Захватов приветствует противодействие экстремизму и терроризму, однако думает, что требования доказать, что денежные переводы носят «исключительно неторговый, социально значимый характер и назначение» вряд ли позволит выявлять источники финансирования противоправных деяний.

- Здравый смысл говорит о том, что никакому террористу не придет в голову отправлять денежный перевод с объяснением, что деньги предназначены для совершения теракта, - пояснил обозреватель.

Вероятнее всего, полагает он, этими ограничениями преследуют другую цель: снизить утечку валюты из страны.

- Скорее всего, такая «технология» дает какой-то небольшой эффект, однако вряд ли предотвращает вывод крупных капиталов из страны за рубеж - этими делами простые граждане не занимаются. Люди, которые хотели бы отправить деньги своим родным и близким, всегда найдут способ сделать это в обход банков. То есть, деньги, так или иначе, уйдут из республики, а в проигрыше в итоге останутся банки и бюджет страны, - заключил Захватов.

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