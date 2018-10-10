В ходе рейда 9 октября сотрудники Службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи при МВД РТ на рынке по продаже мобильных телефонов в Душанбе (ул. Фирдавси,107) задержали 17 учеников столичных школ, сообщает пресс-служба МВД.

Родителей задержанных вызвали в отдел милиции и составили протоколы, им грозит штраф.

«17 несовершеннолетних были задержаны за бродяжничество и за покупку и продажу мобильных телефонов. В отношении родителей задержанных были составлены протоколы в соответствии с Законом «Об ответственности родителей за воспитание и образование детей» по статьям 90 и 464 Кодекса об административных правонарушениях РТ и направлены в суд», - сообщает пресс-служба.

Напомним, согласно закону «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны».

За 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони.

Шесть тысяч школьников попали в милицию

Между тем, в столичную милицию за прошлый год и с января до сентября этого года попали 10 тыс. 392 несовершеннолетних. 6 тыс. 336 из них – ученики столичных школ, остальные - приезжие из регионов страны.

Несовершеннолетние были доставлены в отделы милиции за бродяжничество, попрошайничество, посещение развлекательных центров, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Однако, попали в милицию и те, кто пытался заработать себе на хлеб путем мойки транспортных средств, работая грузчиком, или в качестве кондуктора в общественном транспорте.

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