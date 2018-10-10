В списке лучших книг для чтения в Таджикистане первую тройку занимают произведения главы государства Эмомали Рахмона.

В Таджикистане составили список 50 лучших книг таджикских и зарубежных авторов, которые стоит прочитать каждому таджикистанцу.

В первую очередь составители списка - национальное информагентство «Ховар» и специалисты Национальной библиотеки включили три книги президента республики Эмомали Рахмона.

Книга №1 в списке лучших книг для чтения — «Чехрахои мондагор». В ней Эмомали Рахмон описывает известных исторических личностей, которые внесли наибольший научный, государственный и религиозный вклад в формирование таджикской нации и государства.

Книга под номером 2 - четырёхтомник «Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов». Здесь президент рассказывает историю таджикского народа с древних времен до конца XIX века. Пару лет назад Гиссаре в честь этой книги был установлен памятник.

Третью строчку списка заняла «Забони миллат - хастии миллат» - книга о таджикском языке.

В первую десятку также вошли:

Бободжон Гафуров с его книгой «Таджики» (исторический очерк).

Ато Хамдам, Леонид Чигрин с их книгой «Подвиг Эмомали Рахмона» (документальная повесть).

Стихи Абуабдулло Рудаки.

«Шахнаме» Абулькасима Фирдавси.

Поэма «Маснавии Маънави» Джалолиддина Руми.

Абдурахмон Джами и его «Бахористон».

Газели и рассказы Саади Шерози.

Нужно сказать, что большую часть списка занимают таджикские писатели и поэты древности и современности.

Из зарубежной прозы в списке есть: Теодор Драйзер - «Дженни Герхардт», Антуан де Сент Экзюпери - «Маленький принц», Александр Дюма - «Граф Монте Кристо», Джек Лондон - «Мартин Иден», Иоганн Гёте - «Фауст», Ги де Мопассан - «Милый друг», Стендаль - «Красное и чёрное», Уильям Шекспир - «Гамлет» и Эрнест Хемингуэй - «Старик и море».

Из русской литературы таджикистанцам рекомендуют: Михаила Булгакова и его «Мастера и Маргариту», Бориса Пастернака - «Доктор Живаго», Ивана Тургенева - «Отцы и дети», стили и поэмы Александра Пушкина. Есть в списке Михаил Лермонтов - «Герой нашего времени», Сергей Есенин - «Персидские мотивы», Фёдор Достоевский - «Преступление и наказание», Лев Толстой - «Война и мир» и Максим Горький - «Мать».

Из писателей современности, по мнению составителей, стоит прочитать лишь Гарсиа Маркеса - «Сто лет одиночества», Абдулхамида Самада - «Вращение смерча», стихи Гулрухсор, Харуки Мураками - «Норвежский лес» и роман Саттора Турсуна – «Жизнь у красных холмов».

Интерес к книгам этим списком, конечно, не должен ограничиваться. И у нас был повод спросить у трех разных по профессии, возрасту и интересам людей, какая последняя из прочитанных книг их удивила?

Гафур Шерматов, историк:

- Меня впечатлили и удивили воспоминания 95-летней давности. Книга чекиста Абдулло Валишева – «Чекистские были».

Гафур Шерматов Sputnik Таджикистан

Она была издана очень маленьким тиражом в Душанбе к юбилею республиканских органов госбезопасности в 1989 году.

В книге раскрываются детали сделки, заключенной чекистами с непримиримым врагом советской власти Ибрагим-беком, в результате которой были спасены сотни жизней солдат Красной Армии.

Перечитываю эту книгу уже второй раз, и каждый раз нахожу в ней новые и интересные исторические факты, ранее не известные события, донесения 20-х годов прошлого столетия периода становления Советской власти в Таджикистане.

Зафар Абдуалимов, певец:

- Меня впечатлил роман американского писателя Чака Паланика «Бойцовский клуб». Взялся я за него после просмотра одноименного фильма с участием Брэдда Питта в главной роли.

Зафар Абдуалимов соцсети

Кинолента наделала много шума, её обсуждали практически все. Тогда я задумался над тем, чтобы прочитать скандальную книгу, по которой она была снята.

Мне была интересна история главного героя, страдающего из-за неприятия окружающего мира.

Он прошел путь саморазрушения, по которому необходимо было пройти, чтобы получить полную свободу, без кавычек и нравственности. Концовка романа меня тронула, а главный герой стал для меня олицетворением стойкости духа и личных устоев.

Сафина Гаибова, модель:

- Последней книгой, которую я прочла, стало творение одного из моих самых любимых авторов Джона Толкина «Хоббит» или, как ещё его называют, «Туда и обратно».

Сафина Гоибова соцсети

Конечно, проще было бы посмотреть фильм, но вся магия в том, что в книгах Толкина скрыт тайный смысл, который можно понять только тогда, когда ты знаком со всем его творчеством, ведь он оставил после своей смерти много загадок. Книга поразила меня своим сюжетом, безграничностью и многогранностью.

Кто-то меня не поймет, но из этой книги можно почерпнуть много чего важного, что может пригодиться в жизни.

Жизненный путь главного героя - Бильбо Бэггинса, по моему мнению, может стать примером невероятной храбрости, доблести и чести вне зависимости от своей расовой принадлежности, физических и других данных. В наше время это может послужить примером для многих. Также как и то, что даже в самые темные времена, когда, кажется, вокруг лишь тьма, всегда есть надежда на лучший финал.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus