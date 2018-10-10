10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. Врачи уверяют, что небольшой стресс полезен организму. Но только маленький, и не часто.
Если вы сомневаетесь, псих вы, или нет, пройдите наш тест. Подождите пока тест загрузится.
Чем уникален ташкентский «Бродвей»?
ООН: Стихийные бедствия за 20 лет унесли жизни 1,3 млн человек
3 таджички, которые влияют на современную культуру за пределами Таджикистана прямо сейчас
Серебро как золото: Таджикистан встретил героев Чемпионата Азии
Таджики показали свою культуру на сцене Большого театра в Москве
Что должен прочитать каждый таджикистанец?
Граждане Таджикистана могут посещать без визы 58 стран
Авторизуйтесь, пожалуйста