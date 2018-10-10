В Душанбинском аэропорту сегодня состоялась торжественная встреча юношеской сборной Таджикистана, которая выиграла серебряную медаль Чемпионата Азии в Малайзии.

В столичном аэропорту сегодня было многолюдно: таджикистанцы пришли встречать героев, которые не только выиграли серебро, но и завоевала путевку на чемпионат мира-2019 в Перу. Большую часть пришедших на встречу составляли студенты. Они несли флаги и баннеры с приветствиями. Возле зала для VIP-персон, где и встречали футболистов, соорудили сцену с соответствующими лозунгами.

Пришел встречать юношескую сборную и президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали.

«Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильны золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», - отметил Рустам Эмомали.

«Мы должны были принести Кубок, но не удалось. Мы отдали все силы и старания, боролись до последнего, и добились этого результата. Если будет такая поддержка в будущем, эти ребята могут показать достойный результат и в следующем году в Перу на чемпионате мира», - заявил на митинге главный тренер юношеской сборной Таджикистана по футболу Зайниддин Рахимов.

По словам болельщика и родственника одного из юных футболистов Рустама Садриддинова, в отличие от прежних лет, игроки сборной были хорошо подготовлены в психологическом плане.

«Я не знаю, кто поработал, был ли в команде психолог, или сам главный тренер их настраивал, но ребята показали волю к победе. После стартового поражения со счетом 2:6, они затем быстро оправились и выдали впечатляющую серию из 4-х беспроигрышных матчей подряд. Такое мало кому удаётся в мировом футболе», - отметил он.

Сегодня вечером на Центральном стадионе пройдет концерт, на котором будут чествовать юных героев.

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