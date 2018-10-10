Стать весомой фигурой в современной культуре за пределами Таджикистана – титанический труд, поэтому будет не лишним еще раз вспомнить трех женщин родом из нашей страны, которые на наш взгляд сумели это сделать ярко и очень талантливо.

Жасмин Каримова, певица

«Молодая певица из Голландии с таджикскими корнями, чье имя скоро прогремит на весь мир», - пишет про Жасмин Каримову российский VOGUE.

В том, что ее имя действительно прогремит – никто не сомневается. Например, по мнению GQ Жасмин – одна из самых лучших певиц на сегодняшний день, которые поют на русском языке.

Но Жасмин хорошо поёт не только на русском языке: 6 месяцев назад на ее канале YouTube вышел клип на композицию «Mother» и он прекрасен.

Кстати Жасмин и её младшая сестра Лола выросли без матери.

«Поначалу, когда жена умерла и я остался один, меня очень пугало, что каждое мое слово и каждый мой жест формирует этих маленьких людей, - рассказывал отец Жасмин Шерали Каримов в интервью «Медузе» в прошлом году. - И еще очень переживал, что, может быть, у ребенка в душе есть большая дыра, которую ты никогда не заполнишь. Что ты, как папа, не сможешь им дать того, что им дала бы женщина, мама: тепло, ласку, внимание, любовь. Эти стереотипы в нас вдалбливали с детства, и они прижились».

Newsickmusic.com

Кроме музыки Жасмин увлекается и другими сферами искусства. Например, пишет картины, которые уже выставлялись на европейских выставках.

Гуля Мирзоева, кинорежиссер

Самый заметный документальный фильм Гули Мирзоевой, который обсуждали, как в России, так и далеко за ее пределами – стала нашумевшая лента «Михаил Горбачев. От первого лица».

Режиссером картины выступила Гуля – Гульбахор Мирзоева, которая родилась в Душанбе в семье народного поэта Таджикистана Гаффара Мирзо и академика Мухибы Якубовой.

Из личного архива Гули Мирзоевой

Гуля – выпускница Литературного института имени Горького в Москве, работала в журнале «Памир», занималась литературными переводами, публицистикой, написанием сценариев. Работала на киностудии «Таджикфильм», а в 1990 году уехала в Москву, где работала режиссёром программ на Авторском телевидении в Останкино. С 1992 года живёт во Франции.

В этом году она представила очередной фильм о советской эпохе - «Ученый, шарлатан и Сталин. Как накормить народ».

«Когда фильм показали на французско-немецком канале Arte 31 июля в 10:30 вечера, его смотрели 410 тысяч человек! Это 3 % от общего числа телезрителей. Утром сотрудники канала позвонили и поздравили меня. Смотреть фильм про сталинские времена в разгар лета – это надо иметь желание», - рассказала Гуля в августовском интервью «Голосу Америки».

Этот фильм о том, как советская власть поставила перед аграрной наукой задачу быстрыми темпами поднять сельское хозяйство страны и накормить народ, переживший в 20-30-е годы страшный голод, и что из этого вышло.

Сейчас Гуля работает над документальным фильмом о боевиках «Исламского государства» из республик Центральной Азии и Кавказа.

Манижа Сангин, Manizha, певица

«Певица с самым красивым инстаграмом среди российских музыкантов и любимица новой богемы», - пишет про Манижу Сангин издание «Собака.ru».

Еще Манижа серьезный претендент на поездку на «Евровидение-2019» от России, а в московском баре Happy End Bar & Kitchen на Тверской, вдохновлённые бармены создали коктейль в честь исполнительницы и назвали его «Манижа».

В общем, Manizha любят все. И признаться есть за что.

«Удивительно органичный синтез всех существующих жанров и направлений - от рока до джаза - в сочетании со звуком высочайшего западного уровня (Манижа несколько лет проработала в Англии) ставит в тупик даже самых профессиональных музыкальных критиков и завораживает слушателей. Певице по плечу любая манера исполнения, что делает её аудиторию поистине безграничной», - говорят о ней критики.

Сейчас Manizha готовится к очередному концерту в Санкт-Петербурге, который состоится в клубе А2 Green Concert 12 декабря. Сообщается, что последние несколько лет Manizha собирала материал по всему миру и сотрудничала с лучшими представителями музыкальной индустрии Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона, включая Марка Спенсера, продюсера Jamiroquai, Элли Голдинг и Кайли Миноуг.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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