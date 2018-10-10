Стихийные бедствия, которые произошли в мире с 1998 по 2017 года, привели к гибели 1,3 миллиона человек и нанесли материальный ущерб в размере свыше $2,9 триллиона, говорится в докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР), опубликованном на сайте организации в среду.



В документе отмечается, что за 20 лет в мире произошло 7255 крупных стихийных бедствий, подавляющее большинство из которых связано с погодой. Чаще всего это были наводнения и шторма.

За указанный период вследствие катаклизмов 1,3 миллиона человек погибли, свыше половины из них — из-за землетрясений.

Еще 4,4 миллиарда человек так или иначе пострадали — были ранены, лишились дома, оказались вынужденными переселенцами или нуждались в помощи.

За период с 1998 по 2017 гг. финансовые потери мировых рынков из-за стихийных бедствий выросли на 251%. Страны, которые пострадали от катаклизмов, лишились $2,908 трлн, 77% из которых приходятся на события, связанные с погодой, передает РИА Новости.

Больше всего из-за природных катастроф потеряли США ($944,8 млрд), Китай ($492,2 млрд), Япония ($376,3 млрд) и Индия ($79,5 млрд). В европейских странах наводнения, шторма и землетрясения дороже всего обошлись Франции ($48,3 млрд), Германии ($57,9 млрд) и Италии ($56,6 млрд).

Большая часть смертельных случаев приходится на катастрофы, вызванные геофизическими процессами: землетрясения и цунами. При этом в государствах с высоким уровнем дохода показатель смертности от стихийных бедствий значительно ниже, чем в бедных.

"Смерть и страдание, которые принесли землетрясение и цунами, произошедшие в Индонезии в этом месяце, поднимают тему необходимости информирования общественности и внедрения высоких стандартов при строительстве в сейсмически опасных зонах", - заявила спецпредставитель генсека ООН по сокращению рисков от катастроф Мами Мизутори.

По ее словам, выводы доклада явно демонстрируют, что экономические потери, которые приносит экстремальная погода, являются основным препятствием для искоренения нищеты в мире. Из-за изменения климата неблагоприятные погодные условия и экстремальные климатические события будут происходить все чаще и мешать устойчивому развитию мира. Для улучшения ситуации государствам предлагается инвестировать в мероприятия по снижению рисков от природных катастроф.

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