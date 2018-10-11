Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо 12 октября встретится в Ташкенте со своими коллегами по СНГ: здесь пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества независимых государств.

Ожидается, что глава оборонного ведомства Таджикистана, кроме участия в работе заседания Совета, проведет в Ташкенте ряд двухсторонних встреч, сообщили «АП» в Минобороны Таджикистана.

В проекте повестки дня ташкентской встречи глав оборонных ведомств стран СНГ значится 20 пунктов, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

В частности, на заседании планируется обсудить обстановку в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия международному терроризму, направления развития военного сотрудничества между государствами Содружества, поговорить о перспективах Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил стран СНГ, реализации Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействия в сфере военного образования, проведения совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, члены Совета намерены принять План работы СМО на 2019 год, подписать документы, направленные на развитие Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников Содружества, информационное обеспечение деятельности вооруженных сил на период до 2022 года, сотрудничество в области навигации, топографии и геодезии, метрологии, утвердить совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран СНГ в 2019 году, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Совет министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов. В функции Совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus