Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор жителю столицы, обвиненному в распространении идей, запрещенного в Таджикистане религиозного течения "Салафия", в соцсети "Одноклассники".

23-летний Фарход Мухаммадиев осужден на пять лет по статье 307 УК Таджикистана (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Начиная с 2017 года он, посредством мобильной связи призывал на сайте «Одноклассники» присоединяться к запрещенному в Таджикистане религиозному движению «Салафия», сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

За это время Мухаммадиев успел распространить в "Одноклассниках" более 350 призывов, пропагандирующих идеи салафитов.

В начале 2009 года Верховный суд Таджикистана признал деятельность религиозно-фундаменталистского течения "Салафия" незаконной и принял решение о запрете ее деятельности на территории страны.

Данное решение было принято на основании обращения Генеральной прокуратуры, предоставившей факты, что "Салафия" представляет угрозу госбезопасности Таджикистана, его конституционному строю, также способствуя разжиганию межрелигиозной и этнической розни.

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