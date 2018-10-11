Жертвами военных действий в Афганистане за первые девять месяцев 2018 года стали 2798 мирных жителей, еще 5252 получили ранения за этот период. Такие цифры приведены в опубликованном в четверг ежегодном отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

Число жертв среди мирного населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 21%, и на 46% увеличилось число жертв террористических атак. Иными словами, общее число погибших и пострадавших, по сравнению с 9 месяцами прошлого года, превысило 8 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В докладе называются три основные причины гибели мирных граждан: взрывы самодельных бомб и действия террористов-смертников (45% — 1050 человек), наземные вооруженные столкновения (39% — 605 человек), а также целенаправленные убийства мирных граждан (8% — 439 человек).

Кроме того, причинами высокой смертности также стали воздушные и поисковые операции проправительственных сил (8%), неразорвавшиеся снаряды (4%) и нападения, связанные с предстоящими выборами.

Отмечается, что все чаще антиправительственные группировки совершают нападения на гражданское население, включая этнические и религиозные меньшинства, говорится в документе.

"Военного решения конфликта в Афганистане не существует, поэтому ООН вновь призывает к немедленному и мирному разрешению ситуации в стране… Стороны должны сделать все возможное, чтобы защитить мирных граждан, включая принятие конкретных мер для достижения мира", — заявил специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Тадамичи Ямамото, слова которого приводятся в отчете.

Миссия ООН по содействию Афганистану — политическая миссия Организации Объединенных Наций, созданная в 2002 году для оказания помощи государству в создании основ устойчивого мира и развития.

США проводят антитеррористическую операцию в стране с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО, с января 2015 года стартовала небоевая миссия «Решительная поддержка».

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