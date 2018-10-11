Российские футболисты Павел Мамаев ("Краснодар") и Александр Кокорин ("Зенит"), на которых заведено уголовное дело о хулиганстве, задержаны на 48 часов: они сами пришли в полицию.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), максимальный срок наказания по которой - семь лет.

Футболистов вчера вызвали на допрос, они явились. Их задержали и ночь они провели в изоляторе временного содержания, сообщает Медуза.

О происходившем на допросах известно немного — вечером 10 октября Mash написал, что оба «полностью признали вину», «очень расстроены ситуацией», «были в замешательстве и не знали, что им делать» — из-за этого они якобы не пришли в полицию сразу. На вопрос одного из следователей о возможном возвращении в сборную Мамаев ответил: «Мне бы не сесть», утверждает телеграм-канал.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк .

Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской Кокорин и Мамаев избили главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

За час до этого около гостиницы "Пекин" они избили водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева. В обеих драках участвовали и другие люди из компании футболистов, в частности младший брат Кокорина Кирилл.

"Зенит" и "Краснодар", за которые выступают Кокорин и Мамаев, пообещали наказать игроков. Российский футбольный союз выразил намерение пожизненно дисквалифицировать футболистов, а также запретить им посещать стадионы.

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