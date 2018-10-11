Правительство изучает подготовленный министерством финансов законопроект о государственном бюджете Таджикистана на 2019 год.

Проект госбюджета на будущий год после изучения постояннодействующей комиссией по бюджету при правительстве будет направлен в ноябре для принятия в нижнюю палату парламента страны, сообщили «АП» в правительстве.

Доходы

Доходная часть государственного бюджета Таджикистана на 2019 год запланирована в размере около 23,4 миллиарда сомони. Это почти на 2,4 миллиарда сомони больше утвержденных доходов бюджета на 2018 год, сообщает Минфин.

Увеличение размеров доходной части планируется обеспечить в частности за счет роста объема налогов и неналоговых поступлений.

Также в финансовом ведомстве надеются на гранты международных финансовых институтов для поддержки бюджета в размере 200 млн. сомони.

Сведения об общем объеме доходов Госбюджета на 2013-2019 годы (по отношению к ВВП) Источник Минфин

Кроме того, Минфин рассчитывает на пополнение бюджета за счет увеличения объема специальных средств бюджетных учреждений (на 65 млн. сомони), а также за счет реализации государственных инвестиционных проектов на сумму 798 млн. сомони.

Доходы за счет привлечения внешних кредитов и грантов для реализации государственных инвестиционных проектов запланированы в будущем году на общую сумму более 4 млрд. сомони.

Расходы

Общий объем расходной части Госбюджета на 2019 год запланирован в размере около 23,8 млрд. сомони. Данный показатель превышает утвержденные расходы бюджета текущего года почти на 2,5 млрд. сомони.

Общий объем расходов Госбюджета Таджикистана на 2013-2019 годы (по отношению к ВВП) Источник Минфин

В будущем году бюджет, как и в предыдущие годы, будет сохранять свой социальный характер: на социальные сферы планируется направить около 10,4 млрд. сомони, что составляет почти 44% расходов бюджета.

Финансирование топливно-энергетического комплекса за счет всех источников в наступающем году предусмотрено в размере более 4,2 млрд. сомони.

Для удовлетворения нужд сельскохозяйственной отрасли будет направлено около 725 млн. сомони, а транспорта и коммуникаций – 618 млн. сомони.

На обслуживание внутреннего долга в 2019 году пойдут 228 млн. сомони, а на обслуживание внешнего долга – более 1,2 млрд. сомони.

Общий объем дефицита бюджета на будущий год указан в размере 0,5% ВВП (391 млн.) сомони.

Макроэкономические показатели

ВВП запланирован в 2019 году в объеме более 78,2 млрд. сомони, что на 8,7 млрд. сомони больше прогнозного показателя на 2018 год.

Реальный рост экономики в будущем году прогнозируется на уровне 7,6%, дефлятор ВВП – 4,5%, а уровень инфляции – 6,3%.

Бюджет-2018

Госбюджет нынешнего года был принят нижней палатой парламента 15 ноября прошлого года.

Доходная часть бюджета текущего года запланирована в размере чуть более 21 млрд. сомони, а расходная часть - более 21,3 млрд. сомони.

Предельный размер дефицита бюджета прогнозировался на уровне 0,5% ВВП - 334 млн. сомони.

Около половины от общих расходов бюджета - более 10 млрд сомони – планировалось направить на социальные сферы.

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