10 октября в Таджикистане отмечался День фалака. В этот день мы побеседовали с известной исполнительницей этого вида национального жанра песнопения, директором детской музыкальной школы Фархорского района Хосият Раджабовой.

- Насколько мы знаем, в Кулябском регионе вы - единственная женщина, окончившая факультет фольклора Таджикского института искусств имени Турсунзаде, это правда? Почему вы пошли именно туда?

- Я с ранних школьных лет была очень активной участницей кружков самодеятельности. Выступала на всех школьных мероприятиях. Другая причина моего интереса к народному творчеству - Заслуженная артистка республики покойная Мукаддас Набиева. Она была нашей соседкой, и когда выступала по телевидению, с больших сцен, я засматривалась на нее и всегда мечтала стать солисткой, как она.

И, да, я действительно единственная женщина, окончившая этот факультет в ТИИ.

Хосият Раджабова воспитала немало талантливых учеников Фото Asia-Plus

- Какое первое признание вы получили?

- Это было в восьмом классе, тогда в школах проводился конкурс Бустон. Я тогда выступала за четверых: и ведущей была и танцовщицей и пела и еще что-то там делала. И наш класс выиграл. А я за хорошее выступление получила свою первую грамоту.

- Ну, сейчас уже вы работаете в школе. Скажите, а как относится к фалаку нынешняя молодёжь?

- Еще года три или пять назад интерес к фалаку был совсем небольшой, сейчас же он повысился, и не только к нему, но и просто к народным песням и инструментам.

Вместе с тем, есть и проблемы. Например, у нас в школе уже давно нет музыкального кружка самодеятельности. Во времена Союза в этих кружках был каждый второй ученик, а сейчас мы даже для проведения какого-то школьного мероприятия заказываем музыкантов со стороны. Платим за это деньги.

Мы теряем настоящие таланты, которые, между тем, есть. Есть детки с Божьим даром. Но из-за отсутствия условий для занятий, для развития эти таланты теряются.

Таджикские школы – большинство, не имеют никаких музыкальных инструментов: рубаба, дойры, аккордеона или пианино. И это несмотря на то, что во всех школы преподается пение! Ну, вот как он проводится?.. Да никак. Уроки пения распределяют как нагрузку преподавателям по другим предметам.

По поводу специалистов - преподавателей пения. Здесь тоже проблема. Там где эти уроки и есть, сами учителя далеки от этого предмета.

- А какая разница между музыкальными конкурсами в прежние – советские годы, скажем, конкурс Бустон и нынешними, например, - Андалеб?

- Раньше такие конкурсы проводились через каждые 4-5 лет, и они были действительно конкурсами, потому что в них выступали настоящие таланты. Причем до этих конкурсов эти таланты не были известны публике, народу. После этих конкурсов талантливые ребята всегда находили себе дорогу дальше, их брали в государственные ансамбли. И там они уже полноценно начинали работать. Теперь конкурсы проводятся через каждый год или два, но выступают одни те же солисты, которых все знают. Они ничего нового не дарят зрителям, копируют то, что было в прошлом и позапрошлом выступлении.

- Кто ваши однокурсники, они тоже исполняют фалак?

- Мои однокурсники, это Хаётой Муминова, Саодат Умарова, Саодат Наджмиддинова, Лола Азизова, Мухарама Шарипова и Курбон Абдуллоев. Почти все они имеют звание Заслуженного артиста республики. Мухарама в институте научилась играть на дутаре, а я была левшой, у меня не получалось.

Кроме меня все остальные мои однокурсники остались в столице. А я после окончании вуза вернулась в родной Фархор. И если честно, потом я об этом жалела. Сейчас мои ученики спрашивают у меня совета – оставаться им в Душанбе или нет, я им всегда говорю – оставайтесь в столице. Там больше возможностей для личного развития, хорошие условия и для учебы и для работы.

- Кто ваш главный учитель?

- Своим учителем в фалаке и исполнении народных песен считаю устода Хакима Махмуда. Он преподавал нам в институте искусства.

Мой муж, кстати, тоже выпускник ТИИ, музыкант. Но из наших детей, а их у нас трое, никто не выбрал эту профессию.

- А кем из учеников вы можете гордиться?

- У нас уже есть ставшие знаменитыми молодые исполнители. Это Хайриддини Шариф, Курбон Али, Зокир Рашиди, они уже нашли свой путь. Другой мой ученик - Зокирджон Сафаров после окончания ТИИ работает с Давлатмандом Холовым в ансамбле «Фалак» при Госкомтелерадио.

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