Грантовые средства в размере около $1,5 млн. выделило представительство Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Таджикистане для новой серии стипендий (7 для получения степени магистра и 1 для степени доктора) с целью поддержки молодых госслужащих в получении степени магистра или доктора в японских высших учебных заведениях.

Грантовое соглашение по Проекту предоставления стипендий для развития людских ресурсов (JDS) было подписано в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Японию между министром финансов Таджикистана Файзиддином Каххорзода и вице-президентом JICA г-жой Сузуки Морико.

Проект JDS реализовывается Агентством госслужбы при президенте РТ и при финансовой поддержке представительства JICA в Таджикистане.

Задачи JDS - поддерживать развитие человеческих ресурсов Таджикистана, ориентируясь на молодых госслужащих, и укреплять двусторонние отношения между Таджикистаном и Японией. Ожидается, что выпускники JDS будут лидерами страны и будут участвовать в разработке и осуществлении политики в области социального и экономического развития с использованием полученных академических знаний и навыков.

По состоянию на август 2018 года в Японию было отправлено 45 стипендиатов по программе магистратуры и 2 стипендиата по докторской программе, а 12 из них в настоящее время учатся в университетах Японии. Тридцать пять стипендиатов вернулись в Таджикистан со степенями магистра и способствуют развитию Таджикистана после их возвращения. Только государственные служащие, которые принадлежат к Целевым организациям проекта, могут подать заявку на эту стипендию.

Для получения дополнительной информации о документах и сроках подачи заявок заинтересованные лица могут связаться с офисом JICA в Таджикистане, консультантом проекта JDS, по следующим контактам: Душанбе, ул. Сади Носир, 33, Тел: 48-701-12-64, электронная почта: jice@tajnet.tj.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более $345 млн. ($82 млн. технической помощи и $263 млн. грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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