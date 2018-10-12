Удача на этой неделе с нами. Сразу несколько спортивных побед. Да еще каких!

Были за прошедшую неделю в стране и еще несколько событий, но обо всем по порядку – в нашей субботней подборке всего самого важного.

Безусловно, главной новостью недели стала победа нашей юношеской сборной на чемпионате Азии по футболу. Мы взяли серебро! Впервые за все годы независимости!

Новые таджикские герои Фото ФФТ

«Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильны золотым», - сказал президент ФФТ Рустам Эмомали, поздравляя героев. А президент Таджикистана выделил 660 тысяч сомони из своего резервного фонда на премии ребятам.

Двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF) Муин Гафуров по прозвищу "Таджик" нокаутировал бразильца Леандро Иссу на одном из главных турниров боевых искусств в Азии - One Championship. И это тоже наша победа!

А еще таджикские шахматисты выиграли половину матчей на Всемирной олимпиаде в Грузии. А дзюдоисты одержали победы в 4 весовых категориях из 7 на международном турнире на Кубок президента Таджикистана.

И еще немного о спорте. Недавно таджикский боксёр Мехрубон Сангинов подписал в США контракт с элитной командой «The Money Team», которой руководит сам Флойд Майвезер. В связи с этим мы решили напомнить вам о спортсменах Таджикистана, которые добились успеха за рубежом.

Да, это не фотография Мехрубона Сангинова, а опять же наши юноши. Но она нам просто очень понравилась - вы только посмотрите на эти эмоции...

Отличились и таджикские милиционеры на этой неделе. Только с плохой стороны и сразу несколько. Пьяные разборки между сотрудниками уголовного розыска закончились огнестрелом. Начальник УГРО аэропорта, как и следовало ожидать, уволен. Вместе с ним и еще несколько человек.

В аэропорту проведут ротацию кадров, многие, надо, сказать, потеряют свои хлебные места. Тут с облегчением могут вздохнуть мигранты - какое-то короткое время их понапрасну здесь точно трогать не будут. Пока небезопасно.

Правда или нет, пока точно не известно, но адвокат сына экс-министра энергетики – Диловара Гулова заявляет, что его подзащитного пытали во время задержания и содержания под стражей. Самого Диловара сейчас судят за избиение сотрудника УБОП.

15 октября заканчивается срок, данный главой государства на то, чтобы стабилизировать криминогенную ситуацию в ГБАО. Люди верят в нового главу области, но говорят, что напряжение в области вновь возрастает, милиция продолжает изымать незаконно хранящееся оружие, а бывшие полевые командиры, по свидетельству местных жителей, заявляют, что больше на руках у них ничего нет. Штаб по обеспечению законности и правопорядка в области заявляет, что население ГБАО не должно поддаваться провокациям, лже-информации, распространяемых главарями преступных группировок.

Фермеры предлагают властям внести изменения в закон о дехканско-фермерских хозяйствах, чтобы им разрешали строить на своих участках холодильные камеры и небольшие цеха по переработке продукции. Они теряют урожай, и ждут, что власти пойдут им навстречу.

Таджикистане новь говорят об открытии первого стране Исламского банка. Эту роль на себя хочет взять «Сохибкорбанк». Исламский банкинг - это не классическое финансирование, а своего рода партнерство и инвестирование. Подробности можно узнать здесь.

Вы уже сталкивались с тем, что как гражданин Таджикистана вы не можете послать денежный перевод гражданам других сран? Если не знаете – почему, читайте, мы вам тут подробно объясним.

Французская компания «Sadbarg» запустила Юридический онлайн-справочник под одноименным названием SADBARG. Здесь вы можете найти кучу правовых актов таджикского законодательства на таджикском и русском языках. Пользуйтесь, штука, правда, удобная.

В Душанбе нынешней зимой заработало таджикско-турецкое предприятие «AKIA AVESTO» по сборке автобусов: их закупают в Турции, а собирают уже у нас. Кстати, на создание мощностей по выпуску и техобслуживанию автобусов и грузовиков в столице будет направлено 20 миллионов долларов.

Под благословение матерей и главы Согда из области в армию проводили ни много ни мало 1000 добровольцев! Кстати, недавно нам говорили, что облав в этом году вовсе нет, но вот один случай за последнюю неделю мы все же зафиксировали.

Фото Asia-Plus Обряд «Нонгазон» - призывники откусили кусочек лепешки, которая будет храниться до их возвращения, как символ надежды близких на благополучное возвращение сыновей со службы.

Туркменистан пропустил таджикские фуры, которые больше месяца стояли на границе. Получилось как в сказке – что и почему произошло не понятно, наши власти, что транспортные, что внешнеполитические вообще сделали вид, что ничего и не было. Да и бизнесмены, по большому счету, тоже; мы тут пытались у них узнать об их потерях, да и просто слухах – «в чем причина-то была?», они отмахнулись: «Не хотим еще больших проблем». Так и живем…

«Я поступаю на «право», хочу стать прокурором или следователем. Потому что в жизни самые уважаемые люди – они» - говорят таджикские абитуриенты. Мы тут узнали, какие профессии выбирает наша молодёжь и сколько стоит на них отучиться. Скажем вам честно - офигеть, как не дешево.

Как установить электросчетчик на раз, два три... и чтобы все было правильно? Такой вопрос нередко возникает у наших читателей. Вам в помощь мы сделали вот эту небольшую памятку.

Сделали ее для вас Сайфиддин Караев и Юнус Бузургхонов Asia-Plus

«Эта страна тебя ломает, чтобы потом заново склеить» Это про США. Многие таджикские граждане стремятся получить заветную грин-карту и это истории тех, кому это удалось.

Мы тут писали про книжные магазины, что убрали с первого этажа так называемого «Московского дома». Так вот, информация для тех, кто нас спрашивал – «где они теперь?». Пока нигде, новое помещение, чтобы и удобно и по деньгам не сильно дорого было, они не нашли. А новым хозяином всех помещений под тем самым домом стал некий бизнесмен, он выкупил первый этаж высотки за 29 млн. 533 тыс. 886 сомони. Что теперь там будет – не известно.

На этой неделе у нас в гостях была новая таджикская звезда. Не мы ее зажгли, это, по ее же признанию, ее личная заслуга и никто девушке в карьерном росте не помогал, но зато мы первые сделали с ней вот такое классное интервью. Знакомьтесь, Мадина Акназарова.

Мадина Акназарова Фото из личного архива

А это видео из Ташкента. Наш проект «Салом соседи» побывал в удивительном месте столицы Узбекистана, где встречаются разные эпохи. Да, это ташкентский «Бродвей».

Хороших вам выходных. И пусть сегодня местами дождик, главное чтобы на душе всегда было солнышко!