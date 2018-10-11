Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, более 253 миллиона человек в мире страдают серьезными зрительными патологиями, 36 миллионов из которых слепы.

По данным ВОЗ, 80% патологий зрения возможно предотвратить или вылечить, не допустив прогрессирования заболевания и развития слепоты при своевременном обращении к специалистам.

Значительная доля (90%) тех, кто не обладает способностью видеть, проживает в странах с низким доходом. Мы решили узнать, как обстоять дела в Таджикистане, какие самые распространенные заболевания глаз в республике, причина и пути профилактики.

Мехрулло Каримов

По словам ассистента кафедры глазных болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино Мехрулло Каримова, основные причины слепоты в Таджикистане это катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и травмы. По его словам, очень часто поступают дети с травмами глаз.

«К сожалению, почти каждый день к нам в клинику поступают дети с травмами глаз. В основном, бытовые травмы, даже ножевые. Такие случаи возникают из-за халатности родителей и неорганизованности детей», - сообщил Каримов.

Как сообщил врач-офтальмолог, катаракта является возрастным заболеванием и возникает у людей старше 45 лет, а глаукома, в основном, возникает из-за наследственной принадлежности.

Раннее выявление заболеваний - залог успешного лечения

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По словам врача, многие люди боятся или не хотят обращаться к врачу, считая проблемы несерьезными, однако раннее выявление заболеваний - залог успешного лечения.

«Они приходят, когда время уже упущено и иногда процесс остановить невозможно. Если больные с глаукомой обращаются на второй, третьей и четвёртой стадии, их очень трудно лечить. Слепота от глаукомы безвозвратная потеря зрения. А больных с катарактой можно реабилитировать, оперировать или линзу поставить»,- говорит Каримов.

По словам врача, основными причинами несвоевременного обращения к врачам является неосведомлённость граждан и скрытые симптомы некоторых болезней.

«Надо повышать медицинскую грамотность населения, в целях раннего выявления заболеваний органов зрения. Люди должны знать, при каких симптомах надо обращаться к врачу. Медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях тоже должны проходить на высоком уровне», - говорит врач-офтальмолог.

Он рекомендует каждый год обращаться к офтальмологу, проходить обследование, измерять внутриглазное давление, особенно людям преклонного возраста и с диабетическими болезнями.

Если девочки оденут очки, не берут в жёны?

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Как сообщил Каримов, в большинстве случаев восстановить нормальное зрение у пациентов можно с помощью правильно подобранных очков, контактных линз или корректирующих операций, однако некоторые жители нашей страны стесняются носить очки.

«К сожалению, в нашей стране скрывают низкое зрение от родителей или от близких. Большинство жителей страны не хотят или стесняются носить очки, что приводит к амблиопии глаз. При амблиопии очки уже не помогают», - говорит Мехрулло Каримов.

По словам сотрудницы магазина оптики «Новый взгляд» в Душанбе Камилы Чемель, очень часто девочки думают, что их не возьмут в жены, если они носят очки.

«Очень много историй от девушек, которые до последнего не одевают очки, так как боятся, что их не возьмут в жены, или же просто стесняются носить. Некоторые считают, что очки это больше либо возрастное, либо дефект, который может не устроить ее будущую свекровь или мужа. К сожалению, и у мужчин немало комплексов по этому поводу»,- сказала она.

Современные технологии и зрение

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Как сообщил Мехрулло Каримов, очень часто люди обращаются к ним с «компьютерным синдромом». Они жалуются на покраснение, усталость и боли в глазах. Такие синдромы возникают при неправильном использовании современных технологий. Целыми днями играть на телефоне или планшете тоже плохо влияет на зрение.

«Можно непрерывно сидеть за компьютером не более 40 минут. Каждый 40 минут он должен вставать, отдыхать минимум 15 минут. Экран должен быть современным с защитным слоем.

Расстояние от глаза до монитора должно составлять минимум 33 сантиметра», - говорит он.

Доступны ли очки и линзы таджикистанцам?

Оптика Фото Салон оптики "Новый взгляд"

Если одна группа жителей Таджикистана жалуется на низкое качество очков и линз в Таджикистане, других волнует их цена. Мы решили узнать, что и по каким ценам доступны таджикистанцам в магазинах оптики.

По словам Камилы Чемель, рынок наполнен очками от разных производителей. Импортируются очки и линзы из разных стран – из Китая, Европы, Дубая и Турции.

«Если рассматривать «рыночный» вариант, то цены варьируются от 20 сомони за готовые очки и выше. Если же брать оптику, где очки изготавливаются строго по параметрам глаз человека, то начальная цена может составлять от 80 сомони и выше и опять зависит от производителя»,- говорит Чемель.

По её словам, качество продукции, что продается на базарах в виде готовых очков, оставляет желать лучшего, но если подумать о своём здоровье, лучше покупать более качественную продукцию в магазинах оптики, где товары проходят тщательную проверку.

«К сожалению, уровень осведомленности населения о качественных очках очень низкий, многие берут себе очки или контактные линзы наугад, без проверки у специалистов, что категорически нельзя делать. Также в целях экономии берут самые дешевые, но некачественные очки, что может навредить зрению»,- говорит Камила Чемель.

Врач-офтальмолог Мехрулло Каримов рекомендует следить за своим зрением, раз в год обязательно посещать офтальмолога, отказаться от вредных привычек, питаться продуктами, богатыми витамином «А», сократить количество времени, проводимого перед экранами мониторов и телевизоров.

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