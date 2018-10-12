Совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) пройдет сегодня, 12 октября, в городской резиденции правительства Таджикистана.

Встреча начнется в узком составе глав правительств государств-членов с участием генсек и директора исполкома Регионального антитеррористического центра организации.

На пленарном заседании к ним присоединятся представители государств-наблюдателей (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), ряда международных организаций (ЭСКАТО ООН, СНГ, СВМДА и ЕЭК), а также руководители межбанковского объединения и делового совета ШОС, сообщили «АП» в МИД страны.

В программе заседания также коллективная встреча глав правительств ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Повестка заседания включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС. Главы делегаций Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят реализацию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу делового совета и межбанковского объединения ШОС. Кроме того, будет обсуждаться деятельность организации, в частности, утверждение бюджета на 2019 год.

В первую очередь, будет обсуждаться выработка скоординированных подходов государств-членов ШОС к формированию безопасности и устойчивого развития. Акцент будет сделан на мерах по углублению сотрудничества в области торговли и инвестиций, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства.

Основой для совместной работы на этих направлениях являются стратегия развития ШОС до 2025 года и план действий на 2016-2020 годы по ее реализации.

Участники заседания также обсудят разработку нового варианта программы торгово-экономического сотрудничества, в которой главный упор предполагается сделать на развитие инноваций, высоких технологий и цифровой экономики в целом. Планируется, что главы правительств примут соответствующее решение.

Важным шагом станет также принятие меморандума о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний.

Повестка заседания включает в себя также обсуждение налаживания связей между регионами государств-членов ШОС. По инициативе России создается форум глав регионов, первая ознакомительная встреча в рамках которого планируется в декабре в Челябинске. В проработку взято также предложение Узбекистана о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества.

На заседании СГП руководители Делового совета и Межбанковского объединения ШОС (в обеих - председательствует китайская сторона) представят отчеты о проделанной за прошедший год работе.

Планируется, что главы правительств утвердят план практических мер ("Дорожная карта") по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы.

В совместном коммюнике будут зафиксированы согласованные подходы сторон по широкому кругу вопросов международного и регионального экономического развития, перспективам и мерам по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС в интересах дальнейшего укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между народами государств-членов Организации. Председательство в СГП ШОС переходит от Таджикистана к Узбекистану.

Напомним, в связи с проведением заседания глав правительств ШОС центр города будет периодически закрыт для движения транспорта

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