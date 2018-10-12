Решением суда он будет платить штраф в размере 36,5 тыс. сомони.

Житель города Гиссар Дилшод Шаропов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент незаконного обмена более $10 тыс. на таджикскую национальную валюту – сомони.

Суд города Гиссар признал его виновным по статье 286 УК Таджикистана (Незаконная сделка с иностранной валютой) и оштрафовал на сумму 36 тыс. 500 сомони, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

Согласно принятым в марте 2016 года поправкам в ст.286 УК Таджикистана, за причастность к повторному незаконному обмену валюты предусмотрен штраф в размере от 8 тыс. сомони до 14 600 сомони, или лишения свободы сроком до двух лет.

За причастность к незаконному обороту иностранной валюты в размере более 20 тыс. сомони размер штрафов составляет от 29 тыс. 200 сомони до 43 тыс. 800 сомони или лишение свободы сроком от 4 до 6 лет.

Согласно принятым тогда поправкам, если данные правонарушения совершены повторно, со стороны группы лиц по предварительному сговору, а также в размерах, превышающих 80 тыс. сомони, то они наказываются штрафом от 51 тыс. 80 сомони до 65 тыс. 680 сомони, или лишением свободы от семи до девяти лет.

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