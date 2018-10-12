Сотрудники сил безопасности Китая у мечети в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

Власти Китая опубликовали документ о борьбе с экстремизмом в регионе Синьцзян, в котором подтвердили существование лагерей перевоспитания уйгуров, сообщает BBC News

В документе сказано, что в лагеря - «центры профессионального обучения и повышения квалификации» — попадают люди, которые находятся под «влиянием экстремизма». Задержанных перевоспитывают с помощью консультаций психологов и идеологического образования, говорят китайские чиновники. Но правозащитники уверены, что живущих там людей заставляют критиковать свою веру или отказываться от нее, а также присягать на верность лидеру Китая Си Цзиньпину.

Понятие экстремизма в документе имеет широкую трактовку. Например, экстремистами могут признать родителей, которые жалуются на то, что их дети вступают в брак с представителями других религий или этнических групп.

В документе также рассказывается о запретах, существующих в Синьцзяне. Местным жителям нельзя носить паранджу, длинную бороду, давать детям арабские имена, мешать им получать государственное образование, распространять понятие халяль (разрешенное исламом) на любые товары, кроме еды. Также жители обязаны смотреть телевидение и слушать радио.

В последние годы в китайском регионе Синьцзян уйгуров помещают в тюрьмы и воспитательные лагеря, сообщала в сентябре организация Human Rights Watch. Местные жители могут подвергнуться репрессиям за чрезмерную религиозность, ношение чересчур традиционной одежды или публичное толкование Корана.

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