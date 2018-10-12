Президент Таджикистана на полях проходящего сегодня в Душанбе саммита глав правительств стран ШОС принял премьер-министров России Дмитрия Медведева и Беларуси Сергея Румаса, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи с Медведевым глава республики подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию стратегических отношений с Россией.

Стороны обсудили вопросы наращивания экспорта таджикских овощей и фруктов в регионы РФ, ускорения процесса финансирования со стороны России в создании в Таджикистане транспортных логистических центров.

На встрече также были обсуждены вопросы развития отношений Москвы и Душанбе в сферах обеспечения безопасности.

Эмомали Рахмон и Сергей Румас Фото пресс-службы главы государства

На встрече Эмомали Рахмона с премьер-министром Беларуси было подчеркнуто, что Минск и Душанбе в ближайшее время могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве. В торгово-экономическом плане было отмечено успешное начало работы совместного тракторостроительного предприятия Таджикистана и Беларуси в городе Гиссар.

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