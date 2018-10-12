Модель установления мира в Таджикистане невозможно применить в Афганистане, так как талибы поддерживаются извне, сказал глава исполнительной власти Афганистана Абдулло Абдулло сегодня в беседе с журналистами Таджикистана.

«Каждая страна имеет свои условия. К сожалению, террористические группировки имеют убежище, поддерживаются и снабжаются извне Афганистана», - отметил Абдулло Абдулло.

Он отметил, что в установлении мира в Таджикистане большую роль играл и Афганистан, в частности, президент этой страны Бурхониддин Раббони и национальный герой Ахмадшах Масуд.

«Они не хотели, чтобы война продолжалась еще хоть один день в соседней и дружественной стране. Поэтому Афганистан и был посредником тогда. Если бы война продолжалась в Таджикистане, мы бы тоже получили удар»,- отметил Абдулло.

Он выразил уверенность, что и Таджикистан «тоже хочет и старается, чтобы в Афганистане закончилась война, но не может надавить на террористические группировки, которые воюют с Афганистаном, так как они не находятся в Таджикистане».

«Тогда (во время войны в Таджикистане, – ред.) страна (Афганистан, - ред.), где оппозиционные группировки против Таджикистана имели убежище, выступила в роли посредника», - отметил он.

По словам Абдулло, цель террористов не только Афганистан.

«Они сегодня базируются в Афганистане, но их целями также являются и страны Средней Азии и Кавказа. Афганистан является жертвой террористических группировок. Мы призываем страны признать жителей Афганистана жертвами терроризма», - подчеркнул Абдулло Абдулло.

Доктор Абдулло Абдулло находится в Душанбе для участия в Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

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