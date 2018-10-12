Познакомиться с индийской кухней никогда не поздно. Сегодня делимся с вами рецептом приготовления Чикен Баттер Масала. Мастер-класс проведет шеф-повар ресторана «Зайтун» Hilton Dushanbe Hotel Мастрам Дипак Чамоли

С чем у вас ассоциируется Индия? Может быть, с йогой, сари, слонами и красочными индийскими фильмами. А возможно – с кухней, в которой преобладает растительная пища с массой всевозможных приправ разных цветов, вкусов и запахов. При этом многочисленные специи обычно не доминируют, а лишь подчеркивают вкус блюд.

Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из индийских блюд под названием Чикен Баттер Масала. Традиционно для этого рецепта используется курица тандури, приготовленная в печи, которую в Индии так и называют тандури, почти как у нас.

Мастер-класс проведет шеф-повар ресторана «Зайтун» при отеле Hilton Dushanbe Мастрам Дипак Чамоли. Он долгое время работал в Рэдиссон Блю Отель в Нью-Дели, а с 2016 года радует своим мастерством посетителей ресторана «Зайтун» - одного из излюбленных мест столичных гурманов и гостей города.

Несмотря на то, что ресторан существует уже долгое время, интерес к нему среди постоянных клиентов и случайных гостей не пропадает. В меню преобладает средиземноморская кухня, но особое внимание уделяется и индийским блюдам, как популярным современным, так и аутентичным яствам, приготовленным по традиционным рецептам. Убедиться в этом вы можете прямо сейчас, просмотрев подготовленное нами видео.

Забронировать столик в ресторане «Зайтун» можно по номеру +992 48 7030000

Адрес: Душанбе, улица Айни, 48.

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