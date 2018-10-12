Проведение впервые в Ташкенте заседания Совета министров обороны СНГ является свидетельством нового этапа участия нашей страны в деятельности Содружества.

Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 12 октября, на встрече с руководителями оборонных ведомств государств СНГ, прибывших в Ташкент для участия в очередном заседании Совета министров обороны СНГ, передает Podrobno.uz.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества в рамках СНГ, в том числе межведомственного партнёрства, проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, профессиональной подготовки военных кадров.

Руководители оборонных ведомств стран СНГ высоко оценили осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы по модернизации Вооружённых Сил и укреплению обороноспособности страны, а также инициативы республики по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе.

За прошедший год Узбекистан присоединился более чем к 10 органам отраслевого сотрудничества в таких сферах как экономика, энергетика, наука и инновации, борьба с преступностью и других.

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