Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня, 12 октября коллективную встречу с главами делегаций – участников заседания Совета глав правительств стран ШОС.

Встреча проходила во «Дворце нации».

«Глобальные вызовы вынуждают нас обратить внимание на вопросы совместной борьбы с тремя угрозами – терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, а также незаконным оборотом наркотиков и оружия, распространением радикальных религиозных идей, киберпреступностью и другими видами организованной транснациональной преступности», – сказал глава Таджикистана на встрече, передает пресс-служба президента республики.

По словам президента, выгоду от распространения указанных угроз извлекают отдельные радикальные группы и организации, предоставляющие терроризму и экстремизму, политическую, информационную и финансовую подпитку.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /10

Эмомали Рахмон также отметил, что безопасность и стабильность в зоне ответственности ШОС непосредственно зависит от нынешней ситуации на Ближнем Востоке и Афганистане.

В этой связи, по словам главы государства, восстановление мира и стабильности в Афганистане является ключевым фактором обеспечения безопасности и мира в регионе ШОС.

Экономическая составляющая сотрудничества также была названа важным аспектом сотрудничества в рамках ШОС.

В этом контексте было предложено обратить внимание на региональное развитие транспортных и транзитных коридоров. Также была отмечена необходимость развития сотрудничества между странами ШОС в сферах энергетики, изменения климата, экологии, внедрения инновационных технологий.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus