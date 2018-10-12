В Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов в интервью ТАСС подвел итоги этого события и обозначил дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках организации.

- 2018 год был насыщен важными событиями в жизни ШОС. В июне в Циндао прошел саммит ШОС, а 12 октября в Душанбе завершилось не менее значимое в жизни организации событие — заседание глав правительств. Можно ли утверждать, что сотрудничество в сфере экономики приобрело новое дыхание?

— Безусловно. Напомню, что в Циндао лидеры государств-членов не только определили магистральные направления развития взаимодействия в сфере экономики и культурно-гуманитарных связей, но и приняли целый ряд важных документов в этой сфере, которые расширяют границы сотрудничества. Прежде всего, это Циндаоская декларация Совета глав государств (СГГ) ШОС. Далее, решение СГГ об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС. Это всеобъемлющий документ, который подразумевает целый комплекс практических шагов по дальнейшему укреплению взаимопонимания и доверия в регионе ШОС, обеспечение взаимовыгодного поступательного развития.

Решением СГГ о разработке проекта программы сотрудничества государств — членов ШОС по продовольственной безопасности был дан старт предметной работе в рамках ШОС по этой проблематике. Новые перспективы наметились в области объединения усилий по охране окружающей среды благодаря утверждению на саммите в Циндао Концепции сотрудничества государств — членов ШОС в области охраны окружающей среды. В Заявлении глав государств-членов ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве организации намечены новые контуры совместной работы в сфере санитарно-эпидемиологического обеспечения.

Кроме того, значимым документом стало Совместное заявление глав государств — членов ШОС по упрощению процедур торговли.

Важным с точки зрения дальнейшего развития гуманитарных связей стало совместное обращение глав государств — членов ШОС к молодежи и утверждение программы действий по его реализации.

- Какие, на ваш взгляд, принятые в рамках ШОС документы призваны стимулировать экономическое и гуманитарное сотрудничество?

— Можно сказать, что каждый второй документ, принятый на саммите в Циндао, был направлен на активизацию сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере. Пожалуй, одним из важнейших документов можно назвать Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства между министерствами государств — членов ШОС, отвечающими за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Этот документ нацелен на оказание поддержки опорному элементу современной экономики — частному предпринимательству.

Меморандум между таможенными службами государств — членов ШОС об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ стал дополнительным вкладом ШОС в обеспечение экологической безопасности, как и регламент информационного взаимодействия круглосуточных контактных пунктов, осуществляемого с использованием каналов оперативной платформы CENcomm RILO-МОСКВА.

Подписание Плана совместных действий по реализации Программы сотрудничества государств — членов ШОС в сфере туризма на период 2019-2020 годов позволит уже со следующего года начать предметную работу для совместного развития туристической отрасли в рамках организации. В этом контексте считаю важным отметить работу по подготовке Меморандума о сотрудничестве между ШОС и Всемирной туристической организацией.

Кроме того, открылись новые перспективы для развития культурного взаимодействия. В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом ШОС и ЮНЕСКО (2018-2022 годы).

Таким образом, комплекс документов по вопросам экономического и гуманитарного взаимодействия, принятых и подписанных в Циндао, определил вектор дальнейшей работы и практические задачи для дальнейших совместных усилий. Ориентируясь на решения и поручения лидеров государств — членов ШОС, выстраивалась работа по подготовке состоявшегося 11-12 октября 2018 года заседания СГП. Можно сказать, что документы, принятые главами правительств в Душанбе, идут в русле практической реализации решений СГГ.

В целом 12 октября было утверждено десять решений, а в рамках его заседания подписано два документа. Это — практический результат большой совместной работы.

- Какие из принятых решений и подписанных в Душанбе документов можно выделить особо?

— Пожалуй, важнейшим из них можно назвать Решение СГП о разработке новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов ШОС. Программа — комплексный документ, первый вариант которой был разработан еще в 2003 году с прицелом на 15-летнюю перспективу. С 2004 года заседанию СГП ШОС ежегодно представляется на утверждение Отчет секретариата ШОС о ходе осуществления программы. Реализация программы предусмотрена до 2020 года.

Утвержденная Решением СГП в сентябре 2003 года Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов ШОС стала стартовой площадкой по формированию новой взаимовыгодной платформы объединения экономических потенциалов государств — членов организации. Ключевыми задачами стали вопросы активизации процессов создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций, разработка в рамках ШОС стабильных, предсказуемых и транспарентных правил и процедур в целях создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций, создания системы поддержки приоритетных направлений в целях развития регионального экономического сотрудничества.

На базе указанного документа за прошедшие 15 лет было выработано значительное число правовых актов, которые сегодня помогают нам тесно взаимодействовать в различных сферах сотрудничества.

Однако динамика развития каждой из стран организации, новые прогрессивные методологии и формы сотрудничества (электронная торговля, безбумажное таможенное оформление товаров и продукции и др.), подключение к программам и планам в данной области огромных и по-своему уникальных экономических потенциалов новых членов ШОС — Индии и Пакистана — обусловили необходимость выработки новой программной платформы сотрудничества в экономической сфере. Как представляется, новая редакция программы будет способствовать обеспечению экономической взаимодополняемости государств — членов ШОС, окажет содействие дальнейшему экономическому прогрессу и станет весомым позитивным вкладом в решение социально-экономических вопросов на пространстве организации.

- А что станет приоритетом при подготовке программы?

— Приоритетными будут оставаться совместные усилия государств — членов ШОС по созданию благоприятных условий для расширения торгово-экономической и инвестиционной деятельности, развития высокотехнологичных отраслей экономики, модернизации различных отраслей промышленности, реализации проектов развития транзитной и транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, повышения экономической конкурентоспособности государств-членов, включая преодоление технологического разрыва между ними, повышения уровня и качества жизни населения государств — членов организации.

Перечень приоритетов зафиксирован в Совместном коммюнике по итогам семнадцатого заседания СГП, которое официально опубликовано на сайте Секретариата ШОС.

- Среди приоритетов вы часто называете развитие транспортно-транзитного потенциала. Что планируется в конкретном плане?

— Стороны намерены продолжить углубление многостороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе путем создания новых и модернизации действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и реализации других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала государств-членов.

Решению этой задачи может способствовать разработка единой эффективной системы транзита, предусматривающей электронный документооборот, гарантийные механизмы и возможность мониторинга перемещения грузов.

Принципиальное значение имеет дальнейшая практическая реализация Соглашения между правительствами государств — членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (принято в Душанбе 12 сентября 2014 года), а также продолжение работы по проекту Программы развития автомобильных дорог государств — членов ШОС.

В этой связи хотел бы особо отметить поддержанное сторонами решение Республики Беларусь о присоединении к упомянутому соглашению, что открывает новые уникальные возможности для всего региона, создавая открытую транзитно-транспортную систему от берегов Тихого океана до границ Европейского союза.

- Очевидно, сегодня формируются уникальные предпосылки для активного регионального развития. Какие дополнительные механизмы планируют использовать в ШОС?

— Придавая важное значение развитию прямых контактов приграничных регионов государств — членов ШОС, укреплению их экономических связей, главами государств — членов ШОС поставлена задача расширения возможностей диалога руководителей административно-территориальных образований.

Принятое в Душанбе решение глав правительств государств — членов ШОС о подготовке Программы развития межрегионального сотрудничества государств — членов ШОС открывает новый этап в развитии этого направления. В частности, в программу войдут конкретные шаги по укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, посредством выработки и последующей реализации комплекса конкретных мер по поддержке и поощрению межрегионального сотрудничества государств-членов, развитию взаимовыгодных экономических связей, достижению прогресса в производственном и инвестиционном сотрудничестве ведущих отраслей национальных экономик в целях повышения уровня жизни населения.

В перспективе государства-члены в соответствии с Астанинской декларацией планируют создание Форума глав регионов.

В этой связи полезной выглядит активизация развития прямых связей и сотрудничества между регионами государств-членов, в том числе в области торговли, экономики, инвестиций, развития промышленности и сельского хозяйства, дорожно-транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также культурно-гуманитарного сотрудничества и туризма. Разработка программы предусматривает широкое участие профильных министерств и ведомств с участием Секретариата ШОС, Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

- Нельзя не заметить, что в рамках ШОС возрастает внимание к развитию взаимодействия в сфере науки и совместных исследований. Очевидно, этим целям призвано способствовать Решение СГП о плане практических мер (дорожная карта) по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств — членов ШОС на 2019-2020 годы?

— Вы верно отметили один из развивающихся векторов сотрудничества. Фундамент работы на этом направлении заложило подписание в 2013 году Соглашения между правительствами государств — членов ШОС о научно-техническом сотрудничестве, а также принятие плана мероприятий по его реализации. Контуры взаимодействия определила Концепция научно-технического партнерства ШОС. Следующим шагом стало протокольное решение четвертого совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств — членов ШОС, в соответствии с которым главы делегаций поручили рабочей группе доработать его и внести в установленном порядке на утверждение СГП план практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств — членов ШОС.

Документ включает в себя вопросы реализации совместных научно-исследовательских проектов, обмен учеными и специалистами, мероприятия по организации и участию в совместных научных встречах и конференциях, обмен научно-техническими результатами исследований, другие взаимосогласованные действия. План призван расширить горизонты взаимовыгодного практического научно-технического сотрудничества на пространстве ШОС, обмена инновациями и результатами научных исследований. Он позволит осуществлять масштабные совместные научно-исследовательские программы, в том числе через использование научного потенциала и материально-технической базы научных центров государств — членов ШОС. Важным моментом плана является акцент на активизацию партнерских связей между научными организациями, учеными и специалистами государств — членов ШОС, совместную работу над практической реализацией идей, проектов и инновационных решений, участие в работе международных симпозиумов, конференций, семинаров и других мероприятий в области науки и технологий.

— Известно, что работа на природоохранном направлении ведется в рамках ШОС не первый год. Достигнуты ли практические результаты?

— Да, эта тема также обсуждалась в ходе заседания СГП ШОС в Душанбе. Итогом стало принятие Решения о реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств — членов ШОС. Как я уже отмечал, утверждение Концепции сотрудничества государств — членов ШОС в области охраны окружающей среды на саммите в Циндао открыло широкие перспективы развития взаимодействия в области природоохранной деятельности. Кроме того, в Циндаоской декларации была подчеркнута важность сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих поколений, обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности населения и устойчивого развития.

На нынешнем этапе развития человечества реализация многосторонних проектов тесно связана с проблемами обеспечения охраны окружающей среды. Существуют такие ресурсы, для поддержания экологического равновесия которых требуются многосторонние усилия.

Охрана окружающей среды и решение комплекса задач и проблем, связанных с сохранением экологического баланса и восстановлением биоразнообразия в интересах будущих поколений, обеспечением благоприятных условий для жизнедеятельности населения и устойчивого развития на пространстве организации, является одним из важных направлений в деятельности ШОС.

Концепция предусматривает осуществление научно-технического сотрудничества в области охраны окружающей среды и повышение уровня экологического образования и пропаганды, а также последовательное продвижение "зеленого" развития на пространстве ШОС. В этой связи утверждение Решения о реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств — членов ШОС, предусматривающее также проработку вопроса о создании Совещания руководителей министерств и ведомств государств — членов ШОС, является весьма логичным, своевременным и актуальным.

- В рамках ШОС в разных форматах традиционно обсуждаются вопросы обеспечения безопасности. Заседание СГП ШОС не стало исключением?

— Нет, не стало. Как вам известно, понятие безопасности носит комплексный характер и ее обеспечение имеет разные измерения. Все более важное значение в последние годы приобретает обеспечение продовольственной безопасности. Ее обеспечение является одной из актуальных проблем современного мира, а обострение продовольственных проблем зачастую выступает одной из причин социально-политических катаклизмов.

По данным ООН, население мира стремительно растет и к 2050 году достигнет 9,8 млрд человек. При этом около 800 млн человек в мире остаются за чертой бедности, сталкиваясь с продовольственными кризисами вследствие различных причин: стихийных бедствий, конфликтов, изменений климата и цен на продовольствие. По оценкам экспертов, уже к 2030 году необходимо будет увеличить мировое производство продовольствия на 70%.

В этой связи в Циндаоской декларации выражена готовность государств — членов ШОС активизировать обмен и сотрудничество в области профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотиями, доступа к качественной сельскохозяйственной продукции и санитарного карантина в целях обеспечения продовольственной безопасности, отмечается необходимость принятия конкретных мер в этой связи, включая выработку соответствующей программы сотрудничества.

В этих целях в Циндао было принято Решение СГГ ШОС о разработке проекта программы сотрудничества государств — членов ШОС по продовольственной безопасности. 18 сентября 2018 года в Бишкеке министры сельского хозяйства государств-членов подчеркнули важность принятия Программы сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности.

Программа сотрудничества ШОС в этой наиважнейшей области направлена на совершенствование взаимодействия в обеспечении продовольственной безопасности государств-членов путем выявления и упреждения угроз продовольственной безопасности, минимизации их негативного влияния за счет мониторинга и осуществления взаимообмена информацией о состоянии продовольственной безопасности. Одной из задач программы является взаимодействие с международными организациями, что открывает дополнительные перспективы расширения сотрудничества ШОС с ООН, в частности с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).

— Вы упоминали, что в принятом в Циндао Заявлении глав государств — членов ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве организации намечены новые контуры совместной работы в сфере санитарно-эпидемиологического обеспечения. Получила эта тема развитие в свете последних решений СГП ШОС?

— Безусловно. В развитие установок глав государств в ходе заседания СГП ШОС в Душанбе подписан Меморандум между уполномоченными органами государств — членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний.

Документ служит дальнейшему укреплению потенциала ШОС по реагированию на вызовы и угрозы, связанные с распространением опасных инфекционных болезней. Меморандум будет содействовать укреплению сотрудничества государств — членов ШОС по мониторингу, профилактике и борьбе с трансграничными эпизоотическими заболеваниями, формированию совместных превентивных сил в борьбе с угрозами эпизоотических заболеваний, а также послужит обеспечению безопасности здоровья людей, продуктов питания, торговли животными и продукцией их переработки.

- Нельзя не заметить, что в последнее время в ШОС активно развивается молодежное сотрудничество. Какие перспективы на этом направлении?

— В ШОС действительно придают особое значение работе с молодым поколением. Основные направления молодежной политики организации были определены в Совместном обращении глав государств — членов ШОС к молодежи, а программа реализации его положений содержит конкретные шаги, направленные на поддержку молодого населения, укрепление взаимопонимания и толерантности, взаимное культурное обогащение.

В этом контексте развернута активная работа по объединению молодежи государств — членов организации путем развития деятельности Молодежного совета ШОС, а также проведения мероприятий с участием молодежи, как "Дни открытых дверей" для школьников и студентов, интеллектуальные игры-конкурсы "Модель ШОС" и "Лидер ХХI века".

Следующим этапом станет проведение 8-12 ноября 2018 года в китайском городе Дунфан Ассамблеи представителей молодежи стран ШОС под названием "Молодежь ШОС против терроризма и экстремизма".

Одним словом, ШОС активно работает на молодежном направлении.

- Каков краткий итог состоявшегося в Душанбе заседания?

— В целом можно констатировать, что за короткий период между заседаниями глав правительств государств — членов ШОС в Сочи и Душанбе была осуществлена большая совместная работа, направленная на развитие и укрепление многостороннего доверительного диалога, на расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также координации усилий в решении актуальных региональных и глобальных финансовых и экономических проблем.

Образно говоря, "локомотив ШОС", получив дополнительную энергию, уверенно идет по пути, определенному стратегией развития организации.

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