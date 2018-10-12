Исмаилитскому центру в Душанбе исполняется 9 лет: он был открыт 12 октября 2009 года при участии Эмомали Рахмона и Ага-Хана IV.

Он стал пятым по счету исмаилитским центром в мире, построенным по проекту Фонда Ага-Хана и представляет собой грандиозное архитектурное сооружение, не уступающее по масштабам и красоте культурным центрам, возведённым в разное время в четырёх странах мира – Великобритании, Канаде, Португалии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Душанбинский Исмаилитский центр - это не только место для проведения молитв, как считают многие. Прежде всего, это культурный центр, который выполняет роль сближения и диалога между различными культурами, религиями и конфессиями. Центр открыт ежедневно для всех желающих. Только джамоатхона — сугубо религиозное помещение, куда исмаилиты приходят на молитву.

В центре часто проходят различные мероприятия – это и образовательные ярмарки, и тренинги по различным темам, выставки книг, продукции ремесленничества, художников. Многие международные и государственные организации проводят здесь свои семинары и конференции. Дело в том, что помещения для проведения мероприятий здесь предоставляется на бесплатной основе. По субботам и воскресеньям двери исмаилитского центра открыты для всех желающих. С 9 до 12 любой житель страны и гости столицы могут прийти в Исмаилитский центр и для них будет проведена экскурсия.

По субботам и воскресеньям двери исмаилитского центра открыты для всех желающих. С 9 до 12 любой житель страны и гости столицы могут прийти в Исмаилитский центр и для них будет проведена экскурсия.

А посмотреть тут есть на что: Исмаилитский центр в Душанбе величественен и грандиозен.

Asia-Plus 1 /30

Строительство объекта было начато в 2006 году. Вся территория Исмаилитского центра занимает 16 га, здание центра – 3 га.

Центр состоит из 4 величественных минаретов, 3 из которых высотой по 21 м, и один в 25 м, расположены по периметру комплекса. Под каждым из минаретов построены бассейны и цветочные аллеи.

На возведение стен центра было использовано 3 миллиона кирпичей, привезённых из Самарканда. Внутренние стены центра выложены синим изразцовым кафелем с национальным орнаментом, выполненным вручную искусными узбекскими ремесленниками.

Внутри помещение состоит из 4 секторов – административного, социального, молодёжного и образовательного с библиотекой. Все сектора центра соединены просторными холлами с выходами во двор, один из которых выводит на амфитеатр, где проходят театрализованные постановки и концерты.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus