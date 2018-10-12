По четвергам в школах Душанбе проводятся милицейские рейды: проверяют и поведение учащихся. На фото столичная школа №91.

В «АП» обратились родители учащихся столичных школ с жалобой, что уже второй год в стране практикуют обязательную аттестацию для детей, окончивших 9-е классы. Тех, кто аттестацию не прошёл, в 10 классы не принимают и исключают из школы, выдав им аттестаты о неполном среднем образовании. А куда им идти?

По словам родителей, ранее в 10 класс принимали по итоговым экзаменам в конце 9-го класса, а сейчас школьник должен пройти еще и обязательную аттестацию в августе.

«Ладно, если бы она была в июне, это другое дело. Но они в середине августа проводят аттестацию и исключают школьников. Куда нам идти в конце августа, когда учёба по всему Таджикистану начинается 1 сентября, когда уже никуда не поступить, ни в одно училище?», - спрашивает мать Хайрулло Шодиева, ученика одной из столичных школ.

Не аттестация, а собеседование

С этим вопросом мы обратились в Министерстве образования и науки и выяснили, что в соответствии с требованиями Порядка приёма учеников на третью степень образования 10 класс, ученики в 10-е классы принимаются по результатам аттестации в конце 9 класса и собеседования, говорит Кутбиддин Мухиддинзода, начальник управления дошкольного и среднего образования.

В Управление образования города Душанбе «АП» сообщили, что в 10 класс принимаются ученики по результатам среднего балла аттестатов.

Ученики, средний балл которых в аттестате ниже 3,5 в 10 классы не принимаются. Таким ученикам рекомендуется продолжить учебу и получать профессии в учебных профессиональных учреждениях, отметили в Минобрнауки.

По словам источника, при допуске в 10 класс также важную роль играет поведение школьника до 9 класса.

- Если ученик хорошо учился, но вел себя плохо, нарушал дисциплину, он может быть не зачислен в 10 класс. Иногда бывает, что у школьника хорошая дисциплина, но он не очень хорошо учится. Таких школьников за хорошее поведение пускают в 10 класс, - пояснили в управления.

Образовательные учреждения города Душанбе, в соответствии с внутренним порядком и уставом, и в соответствии с ч. 10 ст., 16 Закон - «Об образовании» и ч. 85 - «Образцового положения общеобразовательных учреждений РТ», могут не принимать в 10 классы учеников старше 16 лет, которые не раз нарушали внутренний устав, дисциплину или наносили материальный ущерб школе.

- Однако родители жалуются, что всё лето школьники окончившие 9 классы, сначала сдавали выпускные экзамены, а потом вступительные, чтобы просто продолжить учёбу в 10 классе. Зачем они теряли время? Почему им сразу не сказали, что их не примут? Куда им идти в конце августа, когда учёба по всему Таджикистану начинается 1 сентября, когда уже нельзя поступить ни в одно училище?

- Это неверно. Все лицеи, колледжи и профессиональные учреждения принимают документы до начала сентября. Кроме, тех колледжей, которые осуществляют набор через Национальный центр тестирования, - отметили в управлении дошкольного и среднего образования Минобрнауки.

Учителя поддерживают инициативу, юристы – нет

Учитель одной из общеобразовательных школ столицы поддерживает инициативу о проведении обязательной аттестации при переходе в 10 класс:

Каждый должен развивать навыки, которые ему по душе. Если ученик не учился до 10 класса, вряд ли он начнет учиться в 10 классе. А так он может получить хоть какую - то профессию в профессиональных учреждениях и зарабатывать на жизнь.

Такого же мнения придерживается Шариф Муллоев, доктор филологических наук, завкафедры печатных СМИ и PR Российско-Таджикского (Славянского) университета.

- Если он или она в течение 9 лет учились плохо, не стоит дальше на них тратить государственные дотации. Поэтому этот шаг стоит поддержать, он направлен на улучшение качества образования, - говорит Муллоев.

Шокирджон Хакимов, доктор юридических наук, считает этот шаг неверным, так как Конституция РТ даёт право на бесплатное обучение граждан.

- В статье 41 Конституции РТ говорится, что общее основное образование обязательно и государство гарантирует его бесплатно в государственных учебных заведениях.

- По-моему, с учетом ограниченности бюджетных возможностей, государственные общеобразовательные учреждения просто заинтересованы в значительном сокращении старшеклассников, - считает Хакимов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus