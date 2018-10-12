В этом году исполняется 145 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти выдающегося русского и советского востоковеда, которого по праву считают аксакалом исторической науки в Таджикистане академика Александра Семёнова.

Традиционные азиатские базары, тайны дервишских орденов, мечети с высокими минаретами, все это издавна привлекало русских людей в Азии. Были среди них не только любители экзотики, но и люди решившие посвятить свою жизнь изучению Востока.

Первое знакомство

Более 120 лет назад в Среднюю Азию отправилась экспедиция графа Алексея Бобринского. В её составе находился тогда еще совсем молодой выпускник Лазаревского института восточных языков Александр Семёнов.

Академик А.Семёнов

Экспедиция побывала в Гиссаре, Каратегине, Кулябе. Результатом её стала опубликованная в Москве в 1903 году книга «Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза», за которую А.Семёнов получил золотую медаль Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. И это первое знакомство с территорией нынешнего Таджикистана и его древним народом ещё больше укрепило решение посвятить свою жизнь интересному краю.

Летом 1906 года Семёнов был переведён из Ашхабада в Ташкент в канцелярию Туркестанского генерал-губернаторства. И тут же ввели в состав Наблюдательного комитета за ведением дел Туркестанской публичной библиотеки и музея. В июне 1911 года он перешел на дипломатическую работу, а в период Первой Мировой войны был вице-губернатором Самаркандской области. Он проработал в Главуправлении Туркестанского края и по ведомству МИД до 1917 года.

Александр Семёнов дослужился до чина статского советника и был награждён многими орденами Российской империи и Бухарского эмирата. С 1921 года Семёнов стал профессором на Восточном факультете Среднеазиатского университета в Ташкенте.

Из Ташкента в Душанбе

В начале 50-х годов он переезжает из Ташкента в Душанбе, позже его избирают действительным членом Академии наук Таджикской ССР, а после он возглавил Институт истории, археологии и этнографии.

Пожалуй, даже сегодня, через много лет после его кончины, трудно найти человека, который знал бы историю Таджикистана лучше Александра Семёнова. Полвека кропотливой работы с древними рукописями, глубокое знакомство с историей страны и народа, изучение таджикского и узбекского языков сделали его выдающимся учёным-востоковедом.

В огромном списке научных трудов профессора можно встретить работы по истории, археологии, литературоведению, переводы памятников художественной и научной литературы прошлых веков, описание рукописей и т.п.

Одной из заслуг А.Семёнова является его работа по воспитанию научных кадров республики. Чтобы выявить способных и тяготеющих к науке молодых студентов, ученый преподавал в Таджикском госуниверситете и Душанбинском государственном пединституте.

Душанбе 1957 год, Академия Наук Таджикской ССР – группа академиков, первый слева академик А.Семёнов.

Многочисленные экспедиции института, возглавляемого Семёновым, историков, этнографов, археологов ежегодно выезжали в различные уголки республики, собирая богатейший материал, освещающий развитие Таджикистана много веков назад, давая представление о высокой материальной культуре таджикского народа.

Александр Семёнов получил огромное признание в научном мире. Многочисленные публикации по важным проблемам средневековой истории Средней Азии: «К вопросу о происхождении Саманидов», «Абуали-ибни-Сино», «Описание персидских, таджикских рукописей», переводы «Муким – ханской истории», «Истории Убайдуллы – хана» 18-века и другие, не менее значимые исследования ставят А.Семенова в первый ряд ученых – исследователей таджикской истории.

Постскриптум

Автору статьи посчастливилось после долгих поисков на душанбинском городском кладбище, в октябре 2013 года найти считавшуюся утерянной могилу Александра Александровича Семёнова. Чуть позже захоронение известного ученого и его супруги было приведено в порядок и восстановлено членами добровольческой группы «Память – 201».

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