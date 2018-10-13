Французская писательница Мариз Конде получила премию "Новой академии", созданной группой шведских культурных деятелей взамен Нобелевской премии по литературе, которая не вручается в 2018 году из-за сексуального скандала.

Нобелевская премия по литературе не вручается в этом году из-за обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, предъявленных фотографу Жан-Клоду Арно. Суд в Швеции приговорил его к двум годам лишения свободы.

Арно является супругом поэтессы Катарины Фростенсон — члена Шведской академии, присуждающей награду. На фоне секс-скандала стало известно о том, что фотограф раскрывал имена лауреатов премии до их официального объявления.

По инициативе популярной шведской телеведущей Александры Паскалиду, 126 шведских деятелей культуры объединились в так называемую "Новую академию", чтобы присудить альтернативную премию по литературе.

Цель этой акции — «напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма».

Церемония вручения награды запланирована на 9 декабря, в то время как традиционные нобелевские премии вручаются 10 декабря, в день смерти ученого.

Как сообщает ТАСС, Конде получит денежную награду в миллион шведских крон, это около 112 тысяч долларов США . Эти средства были пожертвованы Новой академии частными лицами и организациями (размер Нобелевских премий в 2018 году — 9 млн шведских крон, примерно $1,1 млн). После церемонии Новая академия будет распущена.

Мариз Конде (урожденная Мариз Буколон) родилась 11 февраля 1937 года в Пуэнт-а-Питре, крупнейшем городе французского заморского департамента Гваделупа (в архипелаге Малых Антильских островов в Карибском море).

Мариз Конде пишет на французском языке. Она входит в число наиболее популярных авторов стран Карибского региона.

Главная тема ее произведений — колониализм и его последствия.

Уроженка Гваделупы Мариз Конде является автором более 20 произведений, в том числе исторического романа «Я, Титуба: черная ведьма из Салема», описывающего судебный процесс над салемскими ведьмами.

Творчество Конде отмечено рядом литературных французских и зарубежных премий. Альтернативная Нобелевская премия присуждена за совокупность работ, в которых «сочетаются магия, мечта, террор и любовь, вымысел и реальность».

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