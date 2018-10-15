В National Geographic Traveler завершилось голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха — National Geographic Traveler Awards 2018. Узбекистан занял первое место в номинации «Гастрономический туризм».



Голосование велось на сайте журнала National Geographic, сообщает nuz.uz.

За Узбекистан отдали свой голос 34% опрошенных. На втором месте Италия, у которой на треть меньше голосов - 21%. В тройку лидеров гастрономического туризма попал также Азербайджан, набравший 17%.



Посетители сайта проголосовали также за Францию (13%), Армению (7%), Южную Корею (5%) и Швецию (3%).

National Geographic Traveler Awards – это уникальный конкурс, который ежегодно в помощь путешественникам открывает новые «лучшие из лучших» места для отдыха, которые, несомненно, вдохновят на путешествие каждого читателя.

Онлайн-голосование проходило до 12 октября 2018 года включительно в 25 основных номинациях: «Российский приключенческий отдых», «Российский этнический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский экологический отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский гастрономический туризм», «Российский курортный отель», «Лучшая российская авиакомпания», «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Экскурсионный отдых», «Горнолыжный отдых», «Агротуризм», «Гастрономический туризм», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Оздоровительный отдых», «Экзотический отдых», «Лучшая международная авиакомпания», «Лучший курортный отель», «Лучшие круизы», «Лучший интернет-сервис», «Лучшая передача о путешествиях» и «Лучший тревел-блогер».