Начальник пресс-центра Таможенной службы при правительстве Таджикистана, полковник Фахриддин Собиров 13 октября с тяжелыми черепно-мозговыми травмами был доставлен в Национальный медицинский центр Таджикистана (Караболо), об этом «АП» сообщил источник в таможенном ведомстве.

Собиров был найден прохожими в бессознательном состоянии в районе ТВ «Сафина». Они вызвали Скорую помощь, которая и доставила его в больницу.

Неизвестные, или неизвестный нанесли ему удар в области головы тяжелым предметом.

Врачи констатировали кровоизлияние в мозг и 14 октября провели сложную операцию. После операции врачи сообщил коллегам Собирова, что его состояние остается тяжелым, но, по сообщению дежурного Таможенной службы на сегодняшнее утро появилась надежда, что полковник выживет.

По данному факту милиция Душанбе проводит расследование.

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