В Бангкоке 19-20 ноября состоится конференция, посвященная вопросам спортивной индустрии, где Азиатская футбольная Конфедерация объявит имя лучшей футбольной лиги Азии.

При этом победители будут названы в двух категориях. Футбольная лига Таджикистана претендует на звание «Самая развивающаяся лига Азии». На эту награду также претендуют футбольные лиги Индии, Индонезии, Иордании, Сингапура, Вьетнама, Бутана, Гуама, Кыргызстана и Филиппин, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Футбольные лиги Австралии, Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи, Катара, Саудовской Аравии, Таиланда, Узбекистана и ОАЭ вошли в число номинантов в категории «Самая вдохновляющая лига Азии».

Номинанты оцениваются по 11 категориям: управление и администрирование, финансовые показатели, соревнования, маркетинг и промо-акции, медиа и коммуникации и другое.

Три номинанта в каждой из двух категорий получат приглашение на участие в конференции, посвященной спортивной индустрии, которая пройдет 19-20 ноября в Бангкоке.

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