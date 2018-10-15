Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» переходит на зимнюю навигацию и полеты из Ташкента в Душанбе и обратно будут выполняться с 29 октября по новому расписанию: два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам.

Каждый понедельник узбекский авиалайнер А320 будет вылетать из Ташкента в 21:00 и прибывать в Душанбе в 21:40, в тот же день состоится вылет из Душанбе в 23:15 и прибытие в Ташкент в 23:55, об этом «АП» сообщил Ориф Рузимуродов представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане.

"По четвергам самолет будет вылетать из Ташкента в 01:00 и прибывать в Душанбе в 01:40, а вылетать из Душанбе в Ташкент в четыре утра", - отметил он.

По его словам, изменение расписания полетов связано с созданием удобных стыковочных рейсов для транзитных пассажиров из Таджикистана, которые вылетают через Ташкент рейсами авиакомпании в направления США, стран Европы, Юго-Восточную Азию, а также города СНГ.

До настоящего времени «Узбекистон хаво йуллари», приступившая к регулярным авиарейсам по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент в апреле прошлого года, выполняет один рейс в неделю - по вторникам.

11 апреля 2017 года впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет узбекской авиакомпании. Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.

Как дешевле долететь до Ташкента

В настоящее время между двумя странами летают самолеты национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» – по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе (по вторникам, стоимость билета в одну сторону - 730 сомони) и таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» – по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе (еженедельно по пятницам, стоимость билета в одну сторону - 530 сомони), и по маршруту Душанбе-Бухара (по понедельникам, цена билета - 430 сомони в одну сторону).

Национальная авиакомпания «Таджик Эйр» запустила рейс по направлению Душанбе – Самарканд – Душанбе 28 июля и ровно через месяц приостановила продажу билетов на рейс: официально - из-за обновления графика полетов.

Таджикистанцы предпочитают транзит

Все чаще таджикистанцы выбирают транзитные маршруты полетов в другие страны, потому что стоимость авиабилетов на прямые рейсы из таджикских городов растет по часам.

Одним из транзитных аэропортов с некоторых пор стал Ташкент. Именно через него таджикистанцы летают в Москву, Украину и страны дальнего зарубежья.

Авиакомпании Таджикистана причину дорогих авиабилетов объясняют дорогим авиационным топливом. По их данным, по сравнению с другими странами Центральной Азии, у нас оно дороже.

Между тем, по словам экспертов, причина не только в дороговизне авиатоплива в Таджикистане.

«Пока не будет конкуренции, не ждите низкие цены на авиабилеты. Качество обслуживания, низкие цены, скидки возможны только при появлении на рынке конкурентов и здоровой конкуренции», - сообщил эксперт.

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