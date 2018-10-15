Борцы Таджикистана Аминджон Холов и Сомон Сангов завоевали бронзовые медали на состоявшемся в Грузии чемпионате мира по самбо среди молодежи и юниоров.

В столице Грузии - городе Тбилиси 12-14 октября прошел чемпионат мира по самбо среди спортсменов молодежной и юниорской возрастных категорий (18-20 лет).

В нем принимали участие свыше 250 борцов из 36 стран мира.

Таджикистан на этих соревнованиях представили 10 борцов - Анушервон Шарифзода (48кг), Саидрахмон Абдуллоев (60кг), Разави Навбахоров (65кг), Шердил Алмосов (75кг) – среди юниоров, Аминджон Холов (48кг), Сомон Сангов (52кг), Олим Назриев (62кг), Субхон Юсуфов (68кг), Амирджони Насимджон (100кг) и Шарифджон Назриев (+100кг) – среди молодежи.

Лучший результат в нашей команде показали два самбиста - Аминджон Холов и Сомон Сангов, завоевавшие бронзовые награды.

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