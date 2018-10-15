Городские кроссоверы JAC S3 казахстанской сборки сформируют таксопарк столицы Таджикистана, а автобусы марки Hyundai County, произведенные в Алматинской области, направлены на расширение автобусного парка.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ход своего визита в Душанбе для участия в саммите глав-правительств стран-членов ШОС на прошлой неделе посетил территорию выставочного центра «Манеж» в Душанбе, где были выставлены автомашины казахстанского производства, экспортируемые в Таджикистан, говорится в сообщении на сайте казахстанского премьера.

Отмечается, что компания AllurGroup (в состав входят производственные площадки «СарыаркаАвтоПром» и «АгромашХолдинг») при поддержке ЭСК «KazakhExport» отправила в Таджикистан около 150 автомобилей.

Кроссоверы отправляются для пополнения муниципального таксопарка Душанбе. Вслед за ними производится экспорт партии из 300 автобусов, собранных на площадке ТОО «Hyundai Trans Auto» в Алматинской области, на сумму свыше $19 млн.

Контракт по поставке 1000 автомобилей JAC стоимостью $10,5 млн. был заключен ГК «Аллюр» и «Холдингом Азия Групп Таджикистан» весной 2017 года.

«Представители таджикской стороны отмечают высокую проходимость и ценовую доступность костанайских кроссоверов», - заключается в сообщении на сайте премьера РК.

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