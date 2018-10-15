13 октября 1933 года, по инициативе профессора Федченко была образована первая опытная ботаническая станция Таджикской базы АН СССР, впоследствии ставшая ботаническим садом. Мы расскажем вам, что тут происходит сейчас.

Ботанический сад посещают тысячи душанбинцев и гостей города. Он встречает их цветущим ковром трав естественной флоры, необычайной чистотой воздухом и тишиной, нарушаемой только пением птиц и тихим шёпотом растений.

День визита корреспондента АП в этот сад совпал с солнечной погодой после прошедшего накануне первого осеннего дождя. Умытые цветы и деревья, очистившись от летней пыли, сияли самыми невообразимыми красками. В саду в утренний час было тихо. Лягушка, сидящая на листе кувшинки в бассейне, увидев посетителя, юркнула в воду, оставив круги на воде. Гуляя по тенистым аллеям, сложно было поверить, что в паре сотен шагов отсюда - ревущий моторами проспект Рудаки.

О том, как достигалась такая идиллия природы рядом с центральным проспектом столицы, мы спросили у заведующей отдела науки Ботанического сада Фирузы Зоировой.

Подарки от президента

"У нас 5 географических зон с растениями этих территорий. Растения сажались по родственникам, чтобы создать микроклимат как на родине. Задача была изучать растения со всех концов света и рекомендовать их для озеленения, как Душанбе, так и других городов республики.

Душанбинский ботанический сад разделен на 5 географических зон: Европы и Сибири 5,4 Га, 188 видов древесных пород; Средиземноморья 4,6 Га 303 вида; Восточной Азии 7 Га 767 видов; Северной Америки 5,3 Га 363 вида; Средней Азии 5,4 Га 144 вида;

Например, простая сирень в нашем жарком климате отцветает буквально за 3 недели, тогда как индийская цветет буквально до сегодняшнего дня. Ее период цветения до 4 месяцев. Понятно, что чисто эстетически она более выгодна. У нее цвета от белого до ало красного", - сказаал она.

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По словам, Фирузы Зоировой, их покупатели - это школы, вузы, учреждения, у которых есть заинтересованность в украшении своей территории питомцами Ботанического сада, который является основным источником саженцев и рассады.

"Частные граждане сейчас усиленно взялись за разведение таких растений как можжевельник, туи складчатые, туи восточные, сосны. Но у нас есть и такие экзотические деревья как пихта, кедры", - говорит она.

Кроме растений на территории сада проживают павлины, которых более 60-ти особей. Несчитанные белки и зайцы, черепахи и змеи. В бассейнах меж листьями кувшинок плавают декоративные рыбки в соседстве с вездесущими лягушками.

"В нашем саду вы можете видеть парники и теплицы, - продолжает Фируза. - В зимний период мы стараемся растения в теплицах разместить ближе друг к другу. Так им будет теплее. Они у нас в кадках и поэтому их перемещение не является проблемой. В нашем парнике вы видите новинки, большинство из которых передано нашему саду по указанию президента. Все они доставляются сюда из разных уголков планеты после поездок за рубеж главы государства. Конечно, такое покровительства не может не сказаться на благополучии нашего ботанического сада".

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По ее словам, всё больше организаций как наших, так и зарубежных, чьи офисы размещаются в столице, обращаются к за помощью в разведении внутри офисов или на открытых участках экзотических растений, которыми пополняются запасники Ботсада.

В Ботаническом саду есть оранжерея, розарий, производственный питомник, парники, теплицы, лабораторные корпуса, гербарий, сиренгарий

"Думая об этом, мы постоянно экспериментируем с питанием наших заморских новичков. Это значит, что мы ориентируемся на то, что саженцы должны быть адаптированы к нашим условиям и нашей почве. Поэтому мы не закармливаем эти образцы привычными для них компонентами, а прививаем им любовь к нашей пище. То есть тем, кто берет наши растения к себе остается их только поливать и элементарно ухаживать. Подкормить, раз в год, листья протереть", - сказала Зоирова.

К зиме готовы: дрова заготовлены, уголь закуплен

"На днях было похолодание и первый дождь. Можем сказать, что испытание мы прошли успешно, нигде не капает, сквозняков нет. В идеале ждем тепла с ТЭЦ. Предпосылки к этому есть, вопрос на стадии решения. Те капризные растения, которые будут зимовать вне теплицы, например бананы, мы отрежем, закроем их навозом, и засыплем листьями. Стволы теплолюбивых деревьев так же утеплим, благо такой опыт мы используем уже в течение ряда лет. Одним словом, ботанический сад уже много лет встречает весну без потерь", - говорит Фируза Зоирова.

Сейчас в саду сажают виолу, маргаритку, гвоздику, львиный зев, календулу. В скором времени готовится к высадке более 100 тысяч луковиц тюльпанов. Пик цветового бала будет приурочен к Наврузу.

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