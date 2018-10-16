В ГБАО сегодня состоится заседание с участием руководства активистов области, представителей органов внутренних дел, прокуратуры, безопасности, на котором будут подведены итоги выполнения поручений президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 15 сентября.

Об этом «АП» сообщили в администрации главы ГБАО.

15 сентября на встрече с активом ГБАО по итогам своего рабочего визита президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие относительно преступных группировок. Он дал месяц срока главам области, МВД и ГКНБ республики для наведения порядка в Хороге. В случае если они не справятся, президент пообещал задействовать Вооруженные силы.

Глава государства уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушон и Рошткалъа.

По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. На его место был назначен Едгор Файзов.

Между тем, источник «АП» в УМВД Таджикистана по ГБАО сообщил, что ситуация в области стабильная, население живет повседневной жизнью.

«Работа по наведению порядка на дорогах Хорога продолжается, также продолжается работа по изъятию незаконно хранящегося оружия на руках граждан, вообще не планируется проведение какой-либо крупномасштабной операции против организованных преступных группировок», - отметил источник.

Источник «АП» в Минобороны Таджикистана также сообщил, что не планируется отправка в ГБАО дополнительных сил и средств национальной армии.

По его словам, на сегодняшний день сотрудники силовых структур Таджикистана во всех регионах страны, в том числе, в ГБАО работают в штатном режиме, они не приведены в усиленный вариант несения службы.

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