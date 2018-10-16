Всемирный день продовольствия отметят сегодня в Душанбе в Исмаилитском Центре.

Тема Всемирного дня продовольствия 2018 года посвящена второй Цели в области устойчивого развития (ЦУР 2) – «Нулевой голод». Она направлена не только на ликвидацию недоедания, но и на улучшение питания и достижение устойчивости сельскохозяйственного производства для продовольственного обеспечения, сообщает представительство ВПП ООН в Таджикистане.

В мероприятии примут участие представители различных министерств, дипломатических миссий, структур ООН и других международных организаций.

В программе мероприятия – выступления детских танцевальных групп, выставка детского рисунка и награждение победителей конкурса, объявленного ФАО и Всемирной продовольственной программы ООН, истории успеха фермеров, представление кукольного театра, интерактивная игра для детей «Школа здорового образа жизни».

Также в рамках Всемирного дня продовольствия сегодня в Таджикском Аграрном Университете им. Шириншо Шотемура с 10.30 до 12.30 будут проходить открытые дебаты «Наше будущее в наших руках» с участием студентов, профессорско-преподавательского состава, ученых и экспертов в области продовольствия и сельского хозяйства.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню продовольствия, будут проходить более чем в 150 странах мира и это один из наиболее широко отмечаемых дней в календаре ООН.

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