Три юных таджикских дзюдоиста примут участие в очередном юниорском чемпионате мира, который пройдет 17-21 октября на Багамских островах.

На татами в Нассау выйдут Хайёмиддин Джабборов и Сомон Махмадбеков (до 73 кг) и Джахонгир Маджидов (до 81кг), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Планируется, что в ЧМ среди юниоров по дзюдо примут участие порядка 500 атлетов из 80 стран – они будут бороться за 16 комплектов наград в категориях личного турнира и одного - в состязаниях смешанных сборных.

В четверг, 18 октября, разыграют медали дзюдоисты в весовой категории до 73 кг, а 19 октября– спортсмены в весе до 81 кг.

Победители мирового первенства получат по $2 тыс., обладатели серебряных наград – по $1 400, за бронзу – по $800. 20% от призовой суммы предназначены для тренеров.

Джахонгир Маджидов ozodi.org 1 /2

Джахонгир Маджидов – обладатель Кубка Азии, Хайёмиддин Джабборов в этом году выиграл серебряную медаль на Кубке Азии в Кыргызстане. Сомон Махмадбеков – бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира среди юниоров в Хорватии.

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