Правительство Таджикистана готово передать акции государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» в частные руки, чтобы спасти компанию от банкротства. В настоящее время все 100% акций ОАО «Таджик Эйр» принадлежат государству.

Постановлением правительства страны от 25 сентября этого года поручается утвердить Специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы.

В постановлении говорится, что программа разработана в целях развития материально-технической базы, повышения конкурентоспособности и финансово-хозяйственного оздоровления «Таджик Эйр».

«Программа направлена на продолжение работы по проведению поэтапных, комплексных реформ структуры управления, модернизации производства и технологических процессов, привлечения иностранных и отечественных инвестиций, усиления государственно-частного сотрудничества, совершенствования технической базы, улучшение качества оказания услуг и обеспечения здоровой конкуренции в сфере воздушного оказания услуг», - говорится в тексте документа.

Указанные в Программе мероприятия планируется осуществлять за счет средств правительства, и государственных инвестиционных проектов, а также льготных долгосрочных кредитов международных финансовых организаций.

Продать пакеты акций…

В приложении к Программе прикреплен план мероприятий, который состоит из 11 пунктов.

Один из главных пунктов плана – поручение Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом, Агентству по гражданской авиации и самой авиакомпании составить и предоставить предложения о привлечении инвестиций путём приватизации пакета акций «Таджик Эйр».

Сроки предоставления предложений правительству не указываются.

Кроме прочего предлагается создать новую организационную структуру «Таджик Эйр» с учетом сокращения рабочих мест, снижения объёмов задолженностей авиакомпании. При этом поручается привлекать долгосрочные льготные кредиты, в частности для приобретения современных воздушных судов.

Также для оздоровления финансово-экономического состояния авиакомпании предписывается увеличить полеты на международных и внутренних авиалиниях, в том числе Душанбе - Стамбул - Душанбе, Душанбе - Дубай - Душанбе, Душанбе – Шарджа.

…и весь устаревший технопарк

На сегодня производственную мощность «Таджик Эйр» в основном составляют воздушные суда советского производства ТУ-154М, ТУ-134 А-3, АН-24 Б, АН-26, АН-28, ЯК-40, вертолёты МИ-8 МТБ, также воздушные суда Боинг 767-322, Боинг 757-200, Боинг 737-300, Боинг 737-500 и МА-60 китайского производства.

На 1 января этого года общее количество воздушных судов компании составило 34, в том числе 31 самолет и 3 вертолета.

От общего количества воздушных судов всего четыре самолета находятся в исправном состоянии. Шесть из них неисправны, а 21 находится на хранении. Из трех вертолетов только один исправен.

«В связи с завершением срока эксплуатационных ресурсов и хранения (снятие с производства, консервация), убыточности их восстановления, большего потребления топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами, а также в целях обеспечения безопасности полетов следует списать с баланса 23 воздушных судна 1969-1992 годов выпуска», - говорится в Программе.

Считается целесообразным продажа целиком или утилизация воздушных судов, двигателей и редукторов (282 штук), также и реализация черных и цветных металлов. Полученные средства от продажи предлагается направить на приобретение или получение по лизингу современных воздушных судов.

Распродажа техники запланирована в течение 2018-2019 годов.

Кругом долги

В прошлом году прибыль государственного авиаперевозчика составила всего около 4,3 млн. сомони: расходы компании составили свыше 576 млн. сомони, а её доходы – около 581 млн. сомони.

Кредиторские задолженности в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились почти на 2,8 млн. сомони.

Долги образовались за счет аэропортовских, аэронавигационных услуг, бортового питания и обеспечения топливом и на 1 января 2018 года перед отраслевыми предприятиями, и организациями, составляют около 130 млн. сомони.

В частности задолженность перед Международным аэропортом Душанбе составила свыше 81 млн. сомони, Международным аэропортом Худжанд – около 17 млн. сомони, «Таджикаэронавигации» - 13 млн. сомони, Топливозаправочной компании – более 16 млн. сомони и «Таджик Кейтеринг Сервис» - 2,2 млн. сомони. А задолженность перед ГСБ «Амонатбонк» на начало этого года достиг 45 млн. сомони.

Всего 16% таджикского авиарынка

Госавиаперевозчик в первой половине этого года перевез 152 тыс. пассажиров, что на 7,3 тыс. человек меньше аналогичного периода прошлого года. Это составляет чуть более 16% от общего количества обслуженных в таджикских аэропортах пассажиров за этот период.

В 2017 году на международных авиарейсах перевезено 339,6 тысяча пассажиров, а ещё 16,3 тыс. – на внутренних авиарейсах. По сравнению с 2010 годом это на 37,8 тыс. и 103,4 тыс. пассажиров меньше.

Производственная деятельность компании в настоящее время обеспечивается за счет эксплуатации четырех исправных воздушных судов, в том числе Боинг 767-322 (с 278 посадочным местом), Боинг 757-200 (216), Боинг 737-300 (136), АН-28 (17), а также вертолетом МИ-8МТВ (с 22 посадочным местом).

Надежда на господдержку

Национальный авиаперевозчик испытывает большие финансовые трудности с конца нулевых годов. Специалисты авиакомпании говорят, что в таких условиях перевозчик оказался из-за высоких цен на авиатопливо и нестабильной экономической ситуации. Они считают, что авиакомпанию от неминуемого банкротства может спасти только государственная поддержка.

Летом этого года постановлением правительства был создан Наблюдательный совет «Таджик Эйра», которое возглавляет премьер-министр страны Кохир Расулзода.

«Правительство всячески стремится поддерживать государственную авиакомпанию. Для этого указом президента от 10 июня этого года создан Наблюдательный совет, возглавляемый премьер-министром», - заявил тогда гендиректор ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов.

По словам Рахимова, в состав Совета включены 16 членов – главы соответствующих министерств, ведомств и предприятий страны.

«Исходя из состава Совета, ожидаем, что государственная поддержка нашей авиакомпании будет налажена на высоком уровне», - заключил глава «Таджик Эйр».

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