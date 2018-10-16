Страна: США

Жанр: ужасы

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Актеры: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Уилл Пэттон, Энди Мэтичак, Омар Дж. Дорси

Премьера в Душанбе: 18 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

«Какие праздники вы любите больше всего? Новый год, День сурка, День космонавтики…для Майкла Майерса, хладнокровного убийцы в маске, главный день в году – это Хэллоуин. Абсолютное зло пометило красный день календаря острым лезвием ножа, и теперь он станет по-настоящему кровавым. Мало выжить в столкновении с беспощадным монстром, когда он угрожает забрать у тебя любимых людей. Для всех этот Хэллоуин рискует оказаться последним, и он собрал на съемочной площадке всех легенд, который готовы поставить жуткую, финальную точку в этой истории.