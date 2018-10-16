Сегодня, 16 октября в мире отмечают День шефов, пройдите наш короткий тест и узнайте, какой стиль руководства близок именно вам.

Тест составлен на основе реальных ситуаций или высказываний руководителей республики.

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