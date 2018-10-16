Где бы вы ни находились на Земле, каковы бы ни были местные обычаи, языки, кухня – вы везде сможете обнаружить на столе хлеб. Наверное, в мире существует столько же видов хле­ба, сколько и наций.

В Китае, к примеру, хлеб пекут из рисовой муки, а в Индии используют просо. В Германии и скандинавских странах хлеб делают из ржи и ячменя. Существуют страны, в которых для изготовления хлеба используют фасоль, картофель и даже желуди.

Лепешка – всему голова

В Таджикистане традиционно едят лепёшки, которые часто пекут из пшеничной муки. В каждом регионе свой способ приготовления лепешек, которые выпекают в специальных печах - тандыре или тануре.

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Их десятки наименований: чапоти, кульча, гирдача, фатир, калама, обычные пресные лепешки, лепешка с добавлением зелени и специй и так далее.

Национальные лепешки - это, пожалуй, единственное, на чем не экономят.

Практически все жители регионов не покупают хлеб в магазинах, а готовят его сами - от самых простых и незатейливых до сдобных и праздничных.

При этом все пользуются почти одним и тем же простым рецептом - мука, вода и соль, только одни используют дрожжи, другие пресное тесто или тесто на опаре, кто-то добавляет в тесто масло или молоко, а кто-то нет.

Раштская гирдача

Жители Раштской долины в основном пекут лепёшки очень больших размеров - гирдача. Надо сказать, что девушки этого региона искусны в этом деле. С самого молодого возраста они приучены к выпечке лепёшек в тандыре.

Asia-Plus

На свадьбах и других мероприятиях все женщины – соседи и родственники, собираются вместе и помогают выпекать различные виды хлеба-булочных изделий, включая кульчашки и лепёшки.

Отношение к хлебу в Таджикистане особое, очень почтительное. Без хлеба за стол не садятся. После завершения трапезы все крошки с дастархана собирают и никогда не выбрасывают в мусорное ведро.

Хатлонская чапоти

Жители Хатлонской области очень часто пекут чапоти – эта такая тонкая лепёшка, наподобие лаваша. Процесс готовки чапоти отличается от всех остальных лепёшек и является довольно сложным: печь её могут не все.

с сайта Аnsor

Также жители этого самого крупного региона страны приучили и городских жителей к выпечке фатира - слоённой масляной лепёшки, которую используют при приготовлении национального блюда – курутоб. И не только. Очень вкусен фатир с супом например, или даже когда просто подать его к чаю.

Курутоб afsarmedia.tj

Согдийские лепешки самые красиво оформленные

Жительницы северного региона страны - мастерицы в деле выпекания разновидностей хлебных изделий.

На худжанском рынке «Панджшанбе» можно увидеть такое разнообразие лепёшек, что глаза разбегаются.

Панчшанбе с сайта ОК

Самых разнообразных размеров и форм, здешние лепёшки всегда необычно украшены. Есть даже сладкие жареные лепешки – калама.

Калама YouTube

А впрочем, встретить здесь можно все разновидности лепёшек, которые пекутся в различных регионах республики.

Лепешки не принято разрезать ножом, их обычно ломают руками.

Кульча с халвой

Жители Памира выпекают обычные лепёшки также в тандырах и духовых шкафах.

Drom.ru

Существует обычай, по которому на свадьбе провожая невесту в дом мужа, её родители обязательно отправляют в новый дом большое количество кульчашек и специально приготовленную по этому поводу халву, которую накладывают на кульчашки и раздают новым соседям.

Лепешки нельзя класть на стол лицевой стороной вниз.

Из истории

16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В 1950 году названная организация предложила утвердить Генеральной Ассамблее ООН дату 16 октября в качестве Всемирного дня хлеба. В 1979 году, по настоянию Международной ассоциации пекарей и кондитеров, ООН повторно согласовала главный праздник хлеба в этот день.

А история возникновения хлеба началась очень давно – первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому. Внешне они напоминали лепёшки и выпекались на раскаленных камнях. Ингредиентами для таких лепешек служили крупа и вода. Среди историков нет единой версии, как древние люди сообразили запекать первый хлеб. Но распространено мнение, что это произошло случайно, когда зерновая смесь перелилась через край горшка и запеклась. Вот с тех пор человечество и употребляет печеный хлеб.

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