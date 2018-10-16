АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе в рамках кинофестиваля «Дидор» свои картины на суд жюри, гостей и зрителей предоставят кинорежиссёры из Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Ирана. Кроме того, с 12:00 до 14:00 в рамках конкурса таджикских фильмов будут показаны картины «Честь» Абдулхая Закирова и «Игра судьбы» Махмадрабби Исмоилова. Все кинопоказы проходят в столичном Доме Кино (бывший кинотеатр «Зебуниссо»).

- В Буэнос-Айресе пройдут заключительные соревнования Юношеской летней Олимпиады. Таджикистан на этом мировом первенстве представляют Сулаймони Джамшед (дзюдо), Бежан Файзуллоев (пулевая стрельба) и Анастасия Тюрина (плавание).

- Состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Таджикистана по футболу. «Истиклол» на Центральном стадионе примет «Душанбе-83», а «Регар-ТадАЗ» в Турсунзаде встретится с «Худжандом». Начало матчей – в 15:00 часов.

- Три юных таджикских дзюдоиста примут участие в очередном юниорском чемпионате мира, который пройдет на Багамских островах.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ОКТЯБРЯ

2004 – Состоялась торжественная церемония открытия российской 201-й военной базы в Таджикистане.

2008 - В Технологическом университете Таджикистана открыт Немецкий центр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ОКТЯБРЯ

1914-1966 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Кенджабой Мирмуллоев

1942 года – родился профессор Мавчуда Абдувалиева

1943 года – родился экс-председатель Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов

1951 года – родился писатель и журналист Карим Давлат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, дождь с переходом в снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью и днем -1+4.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, в предгорных районах с переходом в снег, местами сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью и днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь с переходом в снег, местами очень сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 4-9 тепла, в горах ночью -1+4, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь (вечером с переходом в мокрый снег), временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-7 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь с переходом в снег. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 10-12 тепла.