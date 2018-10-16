Компания «МегаФон Таджикистан» в качестве официального партнера обеспечила Международный форум предпринимательства «Душанбе-2018» скоростным мобильным интернетом по технологии Wi-Fi. Оператор также представил бизнес-сообществу современные цифровые услуги и вручил потенциальным клиентам свыше 200 подарочных сертификатов на месяц бесплатного обслуживания при тестовом подключении к сети.

Форум «Развитие национального производства – новые инвестиционные возможности» был торжественно открыт Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ 15 октября. Мероприятие позволило организовать диалог таджикских предпринимателей с органами власти, коллегами и инвесторами из Германии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Кореи, России, Узбекистана, Франции, Чехии и Японии, представить товары и услуги таджикских компаний.

Представители оператора «МегаФон Таджикистан» рассказали, как современные телеком-услуги помогают снизить операционные расходы и улучшить управляемость бизнеса за счет автоматизации контроля.

Так, банкоматы, счетчики или охранные системы с SIM-картами «МегаФон Таджикистан» могут работать в полностью автономном режиме и передавать данные без участия людей – экономится и время сотрудников, которые прежде должны были объезжать удаленные точки и собирать информацию вручную, и средства на ГСМ.

После форума предприниматели, ознакомленные с инновационными сервисами компании, смогли перейти к практическому использованию: потенциальным клиентам вручали сертификаты на «пробное» бесплатное подключение к сети «МегаФон Таджикистан».

«Такие мероприятия, как форум «Душанбе-2018» дают уникальную возможность наладить диалог с представителями самых разных сфер, обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества с широким кругом предпринимателей Таджикистана. Уверен, что уже первый опыт подключения к нашей сети и пробное тестирование качества наших услуг станут основой для начала долгой дружбы с обладателями подарочных сертификатов», – комментирует Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.