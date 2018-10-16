В Национальном музее Таджикистана в эти выходные прошел первый Международный фестиваль ремесел «Чакан». В котором приняли участие не только ремесленники и мастера со всех регионов Таджикистана, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

Мы посетили это грандиозное мероприятие и узнали очень много нового, в частности, о ремеслах Узбекистана, ведь цель нашего проекта «Салом, соседи!» - сближение двух братских народов – таджиков и узбеков.

Фестиваль, по данным организаторов, за эти выходные посетили около 5 тысяч человек. А среди ремесленников, которых было не меньше 100 человек, были не только мастера из Узбекистана, а также из Эстонии, Украины и США.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus