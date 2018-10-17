Специалисты Всемирной продовольственной программы подготовили исследование, в котором выяснили, сколько стоит тарелка еды в разных странах и какой процент своего дохода люди тратят на то, чтобы её приготовить.

В благополучном американском штате Нью-Йорк, скажем, тарелка супа обходится местному жителю в полпроцента его среднего дневного дохода.

В Южном Судане это соотношение в триста раз больше – житель этой страны должен работать два дня, чтобы купить продукты и приготовить такой обед, сообщает Центр новостей ООН.

В сообщении отмечается, что в Таджикистане та же тарелка с едой обойдется в 9 процента дневного дохода жителя страны, а в соседнем Кыргызстане - 10,4 процента.

В Таджикистане размер минимальной заработной платы равняется 400 сомони ($42), а средняя - 1 тысяча 112 сомони (около $120).

Каждый девятый житель планеты недоедает, а 820 млн – голодают. Около 155 млн детей в мире страдают от истощения, около половины всех случаев смерти младенцев связаны с недоеданием. Об этом напоминает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Всемирного дня продовольствия, который отмечался 16 октября.

В ООН подчеркивают: питание должно быть не только доступным, но и качественным, в противном случае на смену истощению придет ожирение, которое представляет не меньшую угрозу для здоровья.

В своем выступлении глава ФАО Грациану да Силва подчеркнул, что питание должно быть качественным.

«Речь идет не только о том, чтобы просто накормить людей, еда должна быть питательной. Это очень важно», - отметил он.

В этом контексте да Силва напомнил о распространении «пандемии ожирения» и социально-экономических последствиях этого явления. «К ожирению приводит потребление технологически переработанных продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара, соли и химических добавок», - отметил глава ФАО.

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