Наведение правопорядка в ГБАО продолжится, законопослушным гражданам не стоит беспокоиться, заявил глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

За прошедший месяц у населения области было изъято 183 стволов оружия, свыше 4,3 тыс. боеприпасов, наведен порядок в организации движения транспорта в Хороге, сказал глава Госкомитета национальной безопасности вчера на заседании межведомственного штаба по обеспечению законности и правопорядка в ГБАО передает программа «Ахбор» ТВ Бадахшана.

Глава ГКНБ заявил, что процесс изъятия оружия и задержание находящихся в розыске предполагаемых преступников будет продолжен.

«Законопослушным жителям ГБАО не стоит беспокоиться, их защитят стражи правопорядка и законы Таджикистана», - отметил Ятимов.

Между тем, генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон сказал на заседании, что если в ближайшее время свыше 71 млн. сомони, выданных банками страны в виде кредитов населению области, не будут возвращены, в отношении их получателей будут возбуждены уголовные дела.

Глава ГБАО Ёдгор Файзов заявил, что для наведения порядка и обеспечения верховенства законов на территории области месячный срок недостачен. «Мы в обязательном порядке выполним поручения президента, но для этого нужно время», заявил Файзов.

Напомним, в межведомственный штаб вошли представители силовых структур и руководство области. Штаб занимается вопросами установления правопорядка, изъятия оружия и боеприпасов, задержанием находящихся в розыске подозреваемых в совершении преступлений.