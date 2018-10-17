Полиция Нью-Йорка порадовала жителей города хорошей новостью. Согласно статистке, прошедшие выходные были первыми за 25 лет в истории Нью-Йорка, в которые в нем не прозвучало ни единого выстрела, пишет Медуза.

«В этот уик-энд сотрудники департамента полиции Нью-Йорка не сделали ни одного выстрела. Такого результата не было за несколько десятилетий. Хочу сказать спасибо каждому полицейскому, которые защищают этот город и каждому его жителю, которые помогают нам сделать город безопаснее», - написал шеф полиции Родни Харрисон в Twitter.

По его словам, стрельбы не было не только в субботу и в воскресенье, но и в пятницу: то есть с четверга 11 октября, когда раздавалась стрельба в Бруклине, до понедельника 15 октября, когда был убит мужчина в Бронксе.

Как пишет New York Daily News, в последний раз такие спокойные выходные были в крупнейшем городе США аж в 1993 году.

Мэр города Билл де Блазио поблагодарил полицию за такое достижение, назвав его «невероятным» для города, в котором проживает 8,6 миллиона человек.

Как пишет AFP, число убийств в Нью-Йорке за первую половину 2018 года на 8% выше чем за тот же период 2017 года. Большая часть убийств происходит в Бруклине и Бронксе.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus